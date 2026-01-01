Скандал на Світязі: концерт Артема Пивоварова скасували, а квитки пропонують використати в інших містах

Концерт співака Артем Пивоваров, який мав відбутися 4 липня на територіїбіля озера Світязь, скасували за чотири дні до запланованої дати.Про це повідомляють на сторінці «Вечірній Світязь» у Facebook.Інформацію про скасування також оприлюднила концертно-продюсерська агенція, яка організовує виступи артиста.У повідомленні зазначено, що концерт скасували «з організаційних причин».«Ми не можемо дозволити собі понижувати якість і рівень концертів Артема Пивоварова, до яких звикли глядачі. На жаль, на цій локації забезпечити необхідні умови для проведення концерту нам не вдалося», – йдеться у заяві організаторів.Водночас у повідомленні не уточнили, які саме умови на локації не відповідали вимогам для проведення концерту.Як зазначають автори допису «Вечірнього Світязя», у попередні роки на цій сцені виступали низка відомих українських виконавців, зокремаОрганізатори повідомили, що кошти. Натомість їх можна використати для відвідування інших концертів Артема Пивоварова, які відбудуться у Львові, Одесі, Луцьку або Хмельницькому.У коментарях під дописом користувачі висловлюють невдоволення таким рішенням. Частина людей зазначає, що купувала квитки саме через можливість відвідати концерт під час відпочинку на Світязі, тому запропонована заміна на виступи в інших містах їх не влаштовує.