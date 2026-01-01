Фіктивні сертифікати на митниці: суд оштрафував директора волинської автофірми на понад 4,4 млн грн

Суть справи: сертифікати EUR.1

Позиція захисту

Рішення суду

Любомльський районний суд Волинської області 18 червня 2026 року виніс рішення у справі щодо порушення митних правил під час розмитнення автомобілів. Директора ТОВ «КРОСАВТО»визнано винним у діях, які, за версією слідства, призвели до несплати податків на суму понад 4,4 млн грн.Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи №163/2412/25.За даними матеріалів справи, протягом березня–квітня 2023 року під час митного оформлення 78 автомобілів компанія «КРОСАВТО» через митного агента подала сертифікати EUR.1, які давали право на пільговий режим оподаткування.Втім, як встановили слідчі та підтвердили митні органи Республіки Польща, подані сертифікати не видавалися офіційними органами. Зокрема, йдеться про Податкову адміністрацію в Катовіце. Також встановлено, що один із номерів печатки, використаний у документах, був виведений з обігу ще у 2023 році через випадки підробок.Адвокат підсудногонаполягав на відсутності умислу та зазначав, що перевірка справжності документів нібито не входить до обов’язків імпортера. Також захист вказував, що справа може містити ознаки кримінального правопорушення.Однак суд ці аргументи відхилив, зазначивши, що Бюро економічної безпеки вже розглядало матеріали і закрило кримінальне провадження, після чого справа була передана для адміністративного розгляду.Суддядійшла висновку, що керівник підприємства допустив дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів.Це рішення вкотре підкреслює ризики використання сумнівних документів при розмитненні, які можуть обернутися для бізнесу значними фінансовими втратами.