Фіктивні сертифікати на митниці: суд оштрафував директора волинської автофірми на понад 4,4 млн грн
Сьогодні, 10:50
Любомльський районний суд Волинської області 18 червня 2026 року виніс рішення у справі щодо порушення митних правил під час розмитнення автомобілів. Директора ТОВ «КРОСАВТО» Юрія Яцюка визнано винним у діях, які, за версією слідства, призвели до несплати податків на суму понад 4,4 млн грн.
Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи №163/2412/25.
За даними матеріалів справи, протягом березня–квітня 2023 року під час митного оформлення 78 автомобілів компанія «КРОСАВТО» через митного агента подала сертифікати EUR.1, які давали право на пільговий режим оподаткування.
Втім, як встановили слідчі та підтвердили митні органи Республіки Польща, подані сертифікати не видавалися офіційними органами. Зокрема, йдеться про Податкову адміністрацію в Катовіце. Також встановлено, що один із номерів печатки, використаний у документах, був виведений з обігу ще у 2023 році через випадки підробок.
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Адвокат підсудного Віталій Крючков наполягав на відсутності умислу та зазначав, що перевірка справжності документів нібито не входить до обов’язків імпортера. Також захист вказував, що справа може містити ознаки кримінального правопорушення.
Однак суд ці аргументи відхилив, зазначивши, що Бюро економічної безпеки вже розглядало матеріали і закрило кримінальне провадження, після чого справа була передана для адміністративного розгляду.
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Суддя А.Л. Гайдук дійшла висновку, що керівник підприємства допустив дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів.
Суд призначив штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 4 420 755 грн 12 коп.
Це рішення вкотре підкреслює ризики використання сумнівних документів при розмитненні, які можуть обернутися для бізнесу значними фінансовими втратами.
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Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи №163/2412/25.
Суть справи: сертифікати EUR.1
За даними матеріалів справи, протягом березня–квітня 2023 року під час митного оформлення 78 автомобілів компанія «КРОСАВТО» через митного агента подала сертифікати EUR.1, які давали право на пільговий режим оподаткування.
Втім, як встановили слідчі та підтвердили митні органи Республіки Польща, подані сертифікати не видавалися офіційними органами. Зокрема, йдеться про Податкову адміністрацію в Катовіце. Також встановлено, що один із номерів печатки, використаний у документах, був виведений з обігу ще у 2023 році через випадки підробок.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Схема з авто і митницею: луцьку компанію оштрафували на 13,5 млн грн
Позиція захисту
Адвокат підсудного Віталій Крючков наполягав на відсутності умислу та зазначав, що перевірка справжності документів нібито не входить до обов’язків імпортера. Також захист вказував, що справа може містити ознаки кримінального правопорушення.
Однак суд ці аргументи відхилив, зазначивши, що Бюро економічної безпеки вже розглядало матеріали і закрило кримінальне провадження, після чого справа була передана для адміністративного розгляду.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські автокомпанії продовжують ухилятися від податків, а БЕБ не демонструє результатів, — Гетманцев
Рішення суду
Суддя А.Л. Гайдук дійшла висновку, що керівник підприємства допустив дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів.
Суд призначив штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 4 420 755 грн 12 коп.
Це рішення вкотре підкреслює ризики використання сумнівних документів при розмитненні, які можуть обернутися для бізнесу значними фінансовими втратами.
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