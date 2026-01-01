Смілянський залишається гендиректором «Укрпошти», попри вимогу НБУ

Ігор Смілянський продовжує виконувати обов'язки генерального директора "Укрпошти" в повному обсязі.



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"Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що "Укрпошта" також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.



"Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ "Укрпошта", - додали у пресслужбі компанії.



Нагадаємо, раніше Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва протягом п'яти днів.



НБУ перевірив роботу Смілянського через систематичні порушення "Укрпошти" протягом 2023-2026 років. Спеціальна комісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг.



Смілянський своєю чергою заявив, що рішення Нацбанку про усунення гендиректора "Укрпошти" є спробою зірвати створення поштового банку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! продовжує виконувати обов'язки генерального директора "Укрпошти" в повному обсязі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти"."Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що "Укрпошта" також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов."Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ "Укрпошта", - додали у пресслужбі компанії.Нагадаємо, раніше Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва протягом п'яти днів.НБУ перевірив роботу Смілянського через систематичні порушення "Укрпошти" протягом 2023-2026 років. Спеціальна комісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг.Смілянський своєю чергою заявив, що рішення Нацбанку про усунення гендиректора "Укрпошти" є спробою зірвати створення поштового банку.

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