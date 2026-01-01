Смілянський залишається гендиректором «Укрпошти», попри вимогу НБУ

Смілянський залишається гендиректором «Укрпошти», попри вимогу НБУ
Ігор Смілянський продовжує виконувати обов'язки генерального директора "Укрпошти" в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Укрпошта" також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

"Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ "Укрпошта", - додали у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, раніше Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва протягом п'яти днів.

НБУ перевірив роботу Смілянського через систематичні порушення "Укрпошти" протягом 2023-2026 років. Спеціальна комісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг.

Смілянський своєю чергою заявив, що рішення Нацбанку про усунення гендиректора "Укрпошти" є спробою зірвати створення поштового банку.

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Теги: Смілянський
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Коментарі 1
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Невже ще хтось дивується ,це ж Україна ,де злодій на злодієві і злодієм поганяє.
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