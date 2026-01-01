На Світязі оштрафували 20 відпочивальників за відсутність рятувальних жилетів і алкоголь на воді





Найчастіше людей штрафують за відсутність рятувальних жилетів під час катання на катамаранах, човнах і сапах, розповів Володимир Бричук.



«Відпочивальники часто пояснюють порушення тим, що не знали про обов’язковість жилетів. При цьому серед порушників є як молодь, так і старші люди», — каже він.



Штраф за таке порушення становить 425 грн. Якщо людину ловлять повторно протягом року, сума зростає до 850 грн.



У посиленому режимі патрулює водна поліція у вихідні та під час масових заходів, зокрема фестивалів, коли на водоймах найбільше людей.



Також поліцейські фіксують випадки вживання алкоголю під час перебування на плавзасобах. Трапляються ситуації, коли люди запливають за дозволені межі без засобів безпеки.



Через обмежену кількість працівників (у секторі їх лише троє) охопити всі локації постійно складно.



«У порівнянні з минулим роком відпочивальники стали частіше користуватися рятувальними жилетами завдяки активній профілактичній роботі, а також штрафам для порушників», — зазначив Володимир Барчук.



Втім, після інструктажів люди усе одно часто нехтують правилами, додає він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч упродовж червня на озері Світязь водна поліція Волині склала близько 20 адміністративних матеріалів за порушення правил безпеки на воді.Найчастіше людей штрафують за відсутність рятувальних жилетів під час катання на катамаранах, човнах і сапах, розповів misto.media т. в. о. начальника сектору водної поліції«Відпочивальники часто пояснюють порушення тим, що не знали про обов’язковість жилетів. При цьому серед порушників є як молодь, так і старші люди», — каже він.Штраф за таке порушення становить 425 грн. Якщо людину ловлять повторно протягом року, сума зростає до 850 грн.У посиленому режимі патрулює водна поліція у вихідні та під час масових заходів, зокрема фестивалів, коли на водоймах найбільше людей.Також поліцейські фіксують випадки вживання алкоголю під час перебування на плавзасобах. Трапляються ситуації, коли люди запливають за дозволені межі без засобів безпеки.Через обмежену кількість працівників (у секторі їх лише троє) охопити всі локації постійно складно.«У порівнянні з минулим роком відпочивальники стали частіше користуватися рятувальними жилетами завдяки активній профілактичній роботі, а також штрафам для порушників», — зазначив Володимир Барчук.Втім, після інструктажів люди усе одно часто нехтують правилами, додає він.

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