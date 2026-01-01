Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Володимиром Андрійчуком
Сьогодні, 12:50
Завтра, 2 липня, відбудеться прощання з Героєм Володимиром Андрійчуком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Андрійчук Володимир Миколайович (26.04.1980 року народження) загинув 27 червня 2025 року в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
О 10.00 тіло Володимира Андрійчука траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на проспекті Соборності, 13а, де проживав військовослужбовець. Чин похорону відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00", - йдеться в повідомленні.
Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Андрійчук Володимир Миколайович (26.04.1980 року народження) загинув 27 червня 2025 року в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
О 10.00 тіло Володимира Андрійчука траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на проспекті Соборності, 13а, де проживав військовослужбовець. Чин похорону відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00", - йдеться в повідомленні.
Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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