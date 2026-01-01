У Луцьку зросте тариф на вивезення сміття





Причиною зростання тарифу є ріст прожиткового мінімуму з 3028 грн до 3328 грн та ріст вартості паливно-мастильних матеріалів: дизпалива в 2,0 раза, бензину — в 1,4 раза, інформує Луцька міська рада.



Остаточну дату запровадження нового тарифу ще не визначили. Якщо під час перевірки розрахунків не виникне зауважень, його можуть затвердити на засіданні виконкому вже в середині липня, розповів у коментарі Борис Смаль.



«Найшвидше — це середина липня, якщо все буде добре, без зауважень і нічого не треба буде переробляти. Якщо ні — тоді середина серпня», — прокоментував Борис Смаль.



На скільки може здорожчати тариф



У департаменті економічної політики наголосили, що оприлюднені розрахунки не є остаточними, адже після перевірки сума може змінитися.



Для населення Луцька (за одну особу на місяць):



багатоквартирні будинки — 82, 98 грн (чинний тариф — 61, 16 грн);



будинки індивідуальної забудови — 84,75 грн (чинний тариф — 62,89 грн);



видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).



Для населення Луцької міської територіальної громади (крім Луцька):



багатоквартирні будинки — 54,25 грн (чинний тариф — 39,30 грн);



будинки індивідуальної забудови — 58,09 грн (чинний тариф — 42,09 грн);



видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).



Для інших споживачів:



перевезення і видалення побутових відходів — 325,72 грн/м³ (чинний тариф — 236,44 грн/м³);



видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вивезення сміття у Луцьку може подорожчати на близько 20 грн на місяць для однієї людини. В департаменті економічної політики розраховують нову вартість послуги з управління побутовими відходами.Причиною зростання тарифу є ріст прожиткового мінімуму з 3028 грн до 3328 грн та ріст вартості паливно-мастильних матеріалів: дизпалива в 2,0 раза, бензину — в 1,4 раза, інформує Луцька міська рада.Остаточну дату запровадження нового тарифу ще не визначили. Якщо під час перевірки розрахунків не виникне зауважень, його можуть затвердити на засіданні виконкому вже в середині липня, розповів у коментарі misto.media директор департаменту економічної політики«Найшвидше — це середина липня, якщо все буде добре, без зауважень і нічого не треба буде переробляти. Якщо ні — тоді середина серпня», — прокоментував Борис Смаль.У департаменті економічної політики наголосили, що оприлюднені розрахунки не є остаточними, адже після перевірки сума може змінитися.Для населення Луцька (за одну особу на місяць):багатоквартирні будинки — 82, 98 грн (чинний тариф — 61, 16 грн);будинки індивідуальної забудови — 84,75 грн (чинний тариф — 62,89 грн);видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).Для населення Луцької міської територіальної громади (крім Луцька):багатоквартирні будинки — 54,25 грн (чинний тариф — 39,30 грн);будинки індивідуальної забудови — 58,09 грн (чинний тариф — 42,09 грн);видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).Для інших споживачів:перевезення і видалення побутових відходів — 325,72 грн/м³ (чинний тариф — 236,44 грн/м³);видалення побутових відходів, які вивозяться транспортом споживачів — 760,49 грн/т (чинний тариф — 665,05 грн/т).

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