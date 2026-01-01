На Волині жінка народила хлопчика в автомобілі швидкої допомоги

На Волині жінка народила хлопчика в автомобілі швидкої допомоги
У Селі Старосілля Луцького району жінка народила хлопчика в автомобілі екстреної медичної допомоги. Пологи прийняв парамедик через їх стрімкий перебіг.

Про це у телефонному коментарі Суспільному 1 липня розповіла речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик.

Виклик до села Старосілля Луцького району надійшов до оперативно-диспетчерської служби 30 червня о 2:43. Чоловік повідомив, що в його дружини розпочалися пологи.

Бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце, оглянула породіллю та вирушила до медзакладу. Однак пологи розвивалися настільки швидко, що дитина народилася дорогою, говорить речниця.

Пологи в салоні автомобіля швидкої допомоги прийняв парамедик. За словами Оксани Якушик, жінка народжувала втретє. Пологи відбулися на 39 тижні вагітності.

Після надання необхідної допомоги маму та її новонародженого сина бригада екстреної медичної допомоги доправила до закладу охорони здоров’я.

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Теги: Волинь, пологи
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