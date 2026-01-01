На Волині пограбували квартиру на понад 1,5 мільйона гривень





Як стало відомо



З квартири «винесли» усе цінне: 40 тисяч доларів США 2 тисячі євро та золоті вироби.



За даним фактом 1-го травня слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікували за ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах).



У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, яка може бути причетна до скоєння цього злочину. Це чоловік 1984-го року народження, мешканець Володимирського району.



Для збору доказів слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації щодо п’яти мобільних номерів, якими користується підозрюваний.



Наразі триває досудове розслідування, спрямоване на встановлення всіх обставин злочину та притягнення винного до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську правоохоронці розслідують зухвалу крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану. Невідомий зламав двері квартири та викрав велику суму іноземної валюти й золоті вироби.Як стало відомо БУГу з ухвали суду, злочин стався у період з 25-го квітня до 1-го травня 2026-го року. Зловмисник, зламавши вхідні двері, проник до помешкання місцевого мешканця.З квартири «винесли» усе цінне: 40 тисяч доларів США 2 тисячі євро та золоті вироби.За даним фактом 1-го травня слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікували за ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах).У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, яка може бути причетна до скоєння цього злочину. Це чоловік 1984-го року народження, мешканець Володимирського району.Для збору доказів слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації щодо п’яти мобільних номерів, якими користується підозрюваний.Наразі триває досудове розслідування, спрямоване на встановлення всіх обставин злочину та притягнення винного до відповідальності.

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