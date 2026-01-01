Трагедія поблизу Луцька: на будівництві чоловік впав із висоти й загинув
Сьогодні, 14:42
У вівторок, 30 червня, близько обідньої пори на одному з будівельних підприємств поблизу Луцька стався смертельний нещасний випадок.
Як стало відомо журналістам ВолиньPost із власних джерел, чоловік впав із висоти. Від отриманих травм він помер.
У Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області інформацію про нещасний випадок підтвердили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 272 ч. 2 Кримінального кодексу України. Йдеться про ймовірне порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.
За інформацією видання, трагедія сталася у селі Липини на вулиці Окружній. За цією адресою зареєстровані комерційні структури, зокрема ТОВ «ФУНДАМЕНТАЛЬ», яке є замовником будівництва об'єктів нерухомості.
Згідно з даними платформи ЛУН, компанія пов'язана з реалізацією житлових проєктів, зокрема житлового комплексу «Кориця».
Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як стало відомо журналістам ВолиньPost із власних джерел, чоловік впав із висоти. Від отриманих травм він помер.
У Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області інформацію про нещасний випадок підтвердили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 272 ч. 2 Кримінального кодексу України. Йдеться про ймовірне порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.
За інформацією видання, трагедія сталася у селі Липини на вулиці Окружній. За цією адресою зареєстровані комерційні структури, зокрема ТОВ «ФУНДАМЕНТАЛЬ», яке є замовником будівництва об'єктів нерухомості.
Згідно з даними платформи ЛУН, компанія пов'язана з реалізацією житлових проєктів, зокрема житлового комплексу «Кориця».
Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Прикордонники не фіксують проникнення ДРГ з території Білорусі
Сьогодні, 15:16
Трагедія поблизу Луцька: на будівництві чоловік впав із висоти й загинув
Сьогодні, 14:42
На Волині пограбували квартиру на понад 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 13:52
У Луцьку зросте тариф на вивезення сміття
Сьогодні, 13:43