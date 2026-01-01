Трагедія поблизу Луцька: на будівництві чоловік впав із висоти й загинув

У вівторок, 30 червня, близько обідньої пори на одному з будівельних підприємств поблизу Луцька стався смертельний нещасний випадок.Як стало відомо журналістаміз власних джерел, чоловік впав із висоти. Від отриманих травм він помер.У Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області інформацію про нещасний випадок підтвердили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 272 ч. 2 Кримінального кодексу України. Йдеться про ймовірне порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.За інформацією видання, трагедія сталася у селі Липини на вулиці Окружній. За цією адресою зареєстровані комерційні структури, зокрема, яке є замовником будівництва об'єктів нерухомості.Згідно з даними платформи ЛУН, компанія пов'язана з реалізацією житлових проєктів, зокрема житлового комплексуОбставини трагедії встановлюють правоохоронці.