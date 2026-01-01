Прикордонники не фіксують проникнення ДРГ з території Білорусі





Про це повідомив на брифінгу в Андрій Демченко.



«Якихось нестандартних ситуацій або спроб заходу ДРГ з території Білорусі немає. Попри тиск Росії, Білорусь для себе чітко розуміє подальші ризики, якщо бойові дії перекинуться на її кордон», – сказав він.



Також, за словами Демченка, у Білорусі вимкнули ретранслятори, які РФ використовувала для запуску «Шахедів» по Україні.



Водночас у Білорусі продовжують розбудовувати військові інфраструктурні об’єкти, які можуть бути надані в користування РФ під час розгортання воєнних дій.



25 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки, у Білорусі поблизу кордону з Україною завершується розбудова доріг і баз для зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, що може свідчити про потенційне розширення агресії проти України.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що на тлі потенційної загрози з боку Білорусі та планів російських військ розширити зону бойових дій на півночі України Збройним силам необхідно створювати нові бригади для захисту території та стримування можливого наступу ворога.



Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко чинить опір Кремлю, який намагається повністю втягнути РБ до війни проти України.



Водночас речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що на сьогодні на кордоні з Білоруссю немає ударного угрупування, готового до вторгнення в Україну.



Раніше Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовували для коригування російських ударів по українській території, припинили роботу.

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