На Волині хочуть збудувати ферму на 54 тисячі свиней





Сьогодні, 1-го липня, у центрі Любомля стартував терміновий збір підписів під колективним зверненням проти появи «агрогіганта» поруч із людськими домівками.



Журналісти



Остання можливість сказати «ні»



Часу на роздуми у людей майже не залишилося, адже офіційний термін подачі пропозицій та зауважень завершується вже завтра, 2-го липня.



Місцевий активіст Сергій Рамос закликав жителів Любомльщини відкласти всі справи задля майбутнього краю:



«1 липня у центрі міста біля АТБ або біля ялинки працюватиме намет, де відбуватиметься збір підписів проти будівництва мегаферми на 54 тисячі свиней поруч із нашими домівками. Просимо кожного небайдужого знайти кілька хвилин і прийти… Якщо ми будемо мовчати сьогодні, завтра рішення можуть ухвалити без урахування думки громади».



Масштаби проєкту: що планують звести біля села Городнє?



Нагадаємо, Любомльська міська рада ініціювала процедуру обговорення «Детального плану території для будівництва свинарського підприємства промислового типу».



Йдеться про зведення комплексу за межами населених пунктів, на схід від села Городнє. Масштаби майбутнього будівництва вражають:



Площа території: майже 18 гектарів (17,7845 га).



Одночасне утримання: до 18 тисяч голів свиней.



Річна потужність: сягатиме 54 тисяч голів.



Згідно з проєктною документацією, замовником детального плану виступає Любомльська міська рада, а розробником — ТОВ «МІСТОПЛАН». Хто саме є кінцевим бенефіціаром та інвестором цього «мегапроєкту» — питання досі залишається відкритим.



Інвестиційні обіцянки проти суворих цифр викидів



Ініціатори будівництва традиційно переконують у соціально-економічній вигоді: обіцяють нові робочі місця, наповнення місцевого бюджету податками, розвиток інфраструктури району та забезпечення ринку м’ясом.



Технічна частина передбачає будівництво свинарників, адміністративних споруд, складів та резервуарів для зберігання гною загальною ємністю 18 тисяч кубометрів.



Водночас автори документації чесно визнають, що в процесі роботи підприємства в атмосферу виділятимуться:



Аміак та сірководень;



Метан;



Оксиди азоту та виробничий пил.



У звіті стратегічної екологічної оцінки (СЕО) заспокоюють: мовляв, викиди матимуть «локальний характер», не перевищать гранично допустимих концентрацій (ГДК) на межі санітарної зони, а сучасні системи вентиляції та механізоване видалення гною мінімізують вплив. Також розробники запевняють, що загрози підземним водам немає.



Чому громада б’є на сполох: гіркий досвід сусідів



Попри красиві формулювання у звітах, мешканці Любомльщини налаштовані скептично. Люди переконані: сусідство з таким гігантом неминуче перетворить їхній спокій на зону екологічного лиха.



Головні страхи людей цілком обґрунтовані, адже поява комплексу принесе із собою нестерпний сморід, який навряд чи втримають будь-які сучасні фільтри, а утилізація тисяч тонн гною створить постійну загрозу для забруднення підземних вод та колодязів у навколишніх селах.



Крім того, цілодобовий рух важкої техніки до комплексу неминуче зруйнує місцеву дорожню інфраструктуру та порушить звичний ритм життя людей.



Олії у вогонь підливає і пам’ять про аналогічні інциденти на Волині, наприклад — Ковельщина, де тривалий час вибухали протести проти місцевого ветсанзаводу. Тоді люди були змушені перекривати міжнародні траси через розлиття біорідин, сморід та гниття решток тварин. Повторення такої катастрофи під Любомлем мешканці не хочуть.



Що далі?



Громадські слухання, які пройшли 30 червня в Любомльській міській раді, чітко засвідчили: компромісу поки немає, а градус недовіри до екологічних звітів — надвисокий.



Як засвідчує активіст Сергій Рамос на своїй сторінці у фейсбук, на слухання прийшли 24 людини, яких виявилось замало.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомльській громаді розгортаються палкі дискусії навколо планів із будівництва потужного свинарського комплексу. Градус напруги сягнув максимуму: після громадських слухань, які відбулися 30-го червня у міській раді, обурені мешканці перейшли до збору підписів проти будівництва.Сьогодні, 1-го липня, у центрі Любомля стартував терміновий збір підписів під колективним зверненням проти появи «агрогіганта» поруч із людськими домівками.Журналісти «БУГу» з’ясовували, чому масштабний інвестиційний проєкт викликав такий супротив громади та які екологічні ризики приховують офіційні документи.Часу на роздуми у людей майже не залишилося, адже офіційний термін подачі пропозицій та зауважень завершується вже завтра, 2-го липня.Місцевий активістзакликав жителів Любомльщини відкласти всі справи задля майбутнього краю:«1 липня у центрі міста біля АТБ або біля ялинки працюватиме намет, де відбуватиметься збір підписів проти будівництва мегаферми на 54 тисячі свиней поруч із нашими домівками. Просимо кожного небайдужого знайти кілька хвилин і прийти… Якщо ми будемо мовчати сьогодні, завтра рішення можуть ухвалити без урахування думки громади».Нагадаємо, Любомльська міська рада ініціювала процедуру обговорення «Детального плану території для будівництва свинарського підприємства промислового типу».Йдеться про зведення комплексу за межами населених пунктів, на схід від села Городнє. Масштаби майбутнього будівництва вражають:Площа території: майже 18 гектарів (17,7845 га).Одночасне утримання: до 18 тисяч голів свиней.Річна потужність: сягатиме 54 тисяч голів.Згідно з проєктною документацією, замовником детального плану виступає Любомльська міська рада, а розробником — ТОВ «МІСТОПЛАН». Хто саме є кінцевим бенефіціаром та інвестором цього «мегапроєкту» — питання досі залишається відкритим.Ініціатори будівництва традиційно переконують у соціально-економічній вигоді: обіцяють нові робочі місця, наповнення місцевого бюджету податками, розвиток інфраструктури району та забезпечення ринку м’ясом.Технічна частина передбачає будівництво свинарників, адміністративних споруд, складів та резервуарів для зберігання гною загальною ємністю 18 тисяч кубометрів.Водночас автори документації чесно визнають, що в процесі роботи підприємства в атмосферу виділятимуться:Аміак та сірководень;Метан;Оксиди азоту та виробничий пил.У звіті стратегічної екологічної оцінки (СЕО) заспокоюють: мовляв, викиди матимуть «локальний характер», не перевищать гранично допустимих концентрацій (ГДК) на межі санітарної зони, а сучасні системи вентиляції та механізоване видалення гною мінімізують вплив. Також розробники запевняють, що загрози підземним водам немає.Попри красиві формулювання у звітах, мешканці Любомльщини налаштовані скептично. Люди переконані: сусідство з таким гігантом неминуче перетворить їхній спокій на зону екологічного лиха.Головні страхи людей цілком обґрунтовані, адже поява комплексу принесе із собою нестерпний сморід, який навряд чи втримають будь-які сучасні фільтри, а утилізація тисяч тонн гною створить постійну загрозу для забруднення підземних вод та колодязів у навколишніх селах.Крім того, цілодобовий рух важкої техніки до комплексу неминуче зруйнує місцеву дорожню інфраструктуру та порушить звичний ритм життя людей.Олії у вогонь підливає і пам’ять про аналогічні інциденти на Волині, наприклад — Ковельщина, де тривалий час вибухали протести проти місцевого ветсанзаводу. Тоді люди були змушені перекривати міжнародні траси через розлиття біорідин, сморід та гниття решток тварин. Повторення такої катастрофи під Любомлем мешканці не хочуть.Громадські слухання, які пройшли 30 червня в Любомльській міській раді, чітко засвідчили: компромісу поки немає, а градус недовіри до екологічних звітів — надвисокий.Як засвідчує активіст Сергій Рамос на своїй сторінці у фейсбук, на слухання прийшли 24 людини, яких виявилось замало.

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