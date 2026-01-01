Хвиля спеки відступає: на Волинь ідуть дощі





«Хвиля спеки відступає, а температура, яка встановиться надалі, є типовою для літнього періоду», — розповіла Світлана Дриганюк.



У четвер, 2 липня, в області буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, місцями значні, а також грози та можливий град. Вітер північно-західний 7–12 м/с, місцями шквали сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі від +16 до +21 °С, вдень — від +26 до +31 °С.



У п’ятницю, 3 липня, збережеться мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози, подекуди — град. Температура знизиться уночі до +13–18 °С, вдень +22–27 °С.



У суботу, 4 липня, уночі істотних опадів не передбачається, проте вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16 °С, вдень від +18 до +23 °С.



У неділю, 5 липня, опади будуть незначними й короткочасними. Вітер зміниться на західний, 7–12 м/с. Уночі від +10 до +15 °С, від +19 до +24 °С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дощі, грози, град і поступове зниження температури прогнозують у Волинській області.«Хвиля спеки відступає, а температура, яка встановиться надалі, є типовою для літнього періоду», — розповіла misto.media провідна синоптикиня Волинського гідрометеоцентруУ четвер, 2 липня, в області буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, місцями значні, а також грози та можливий град. Вітер північно-західний 7–12 м/с, місцями шквали сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі від +16 до +21 °С, вдень — від +26 до +31 °С.У п’ятницю, 3 липня, збережеться мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози, подекуди — град. Температура знизиться уночі до +13–18 °С, вдень +22–27 °С.У суботу, 4 липня, уночі істотних опадів не передбачається, проте вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16 °С, вдень від +18 до +23 °С.У неділю, 5 липня, опади будуть незначними й короткочасними. Вітер зміниться на західний, 7–12 м/с. Уночі від +10 до +15 °С, від +19 до +24 °С.

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