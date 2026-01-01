Волинські пара веслувальники стали призерами Кубка світу





Про це Віктор Галан-Ващук 1 липня.



Першу срібну нагороду українці вибороли у класі PR3Mix4+ зі стерновим. До складу екіпажу увійшли представники Волині — Станіслав Самолюк, Іван Купрійчук та Єлизавета Демиденко та ще один веслувальник не з Волинської області. Вони фінішували другими. Єлизавета Демиденко дебютувала на міжнародній арені.



Ще одну срібну медаль для України виборола змішана двійка PR3Mix2x у складі Станіслава Самолюка та його дружини, представниці Черкаської області, Дарії Котик.



За підсумками міжнародних змагань українських два екіпажа здобули дві срібні нагороди, що дозволило їм посісти 6-те місце в загальнокомандному заліку.



Довідково: Змагання тривали з 20 по 29 червня у швейцарському місті Люцерн. У них взяли участь 60 спортсменів із 13 країн світу. У складі національної паралімпійської збірної команди України виступили п'ятеро спортсменів, серед яких троє представників Волинської області – Станіслав Самолюк, Іван Купрійчук та Єлизавета Демиденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські пара веслувальники у складі двох екіпажів здобули дві срібні нагороди на Кубку світу з академічного веслування.Про це Суспільному розповів начальник обласного Центру фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт"1 липня.Першу срібну нагороду українці вибороли у класі PR3Mix4+ зі стерновим. До складу екіпажу увійшли представники Волині —тата ще один веслувальник не з Волинської області. Вони фінішували другими. Єлизавета Демиденко дебютувала на міжнародній арені.Ще одну срібну медаль для України виборола змішана двійка PR3Mix2x у складі Станіслава Самолюка та його дружини, представниці Черкаської області,За підсумками міжнародних змагань українських два екіпажа здобули дві срібні нагороди, що дозволило їм посісти 6-те місце в загальнокомандному заліку.Змагання тривали з 20 по 29 червня у швейцарському місті Люцерн. У них взяли участь 60 спортсменів із 13 країн світу. У складі національної паралімпійської збірної команди України виступили п'ятеро спортсменів, серед яких троє представників Волинської області – Станіслав Самолюк, Іван Купрійчук та Єлизавета Демиденко.

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