Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 2 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 2 липня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.



Область



Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень місцями значні. Гроза, місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 2 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень місцями значні. Гроза, місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°.

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