Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 2 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 2 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 2 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 2 липня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Область

Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень місцями значні. Гроза, місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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