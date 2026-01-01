Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 2 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 2 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 2 липня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.
Область
Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень місцями значні. Гроза, місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 2 липня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.
Область
Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень місцями значні. Гроза, місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°.
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