У лікарні помер Герой з Волині Дмитро Стасюк

У лікарні помер Герой з Волині Дмитро Стасюк
Помер військовослужбовець Стасюк Дмитро Анатолійович із села Гаївка Шацької громади, 9 грудня 1985 року народження.

Про це інформують на сторінці громади.

Дмитро Анатолійович Стасюк народився 9 грудня 1985 року. До лав Збройних сил України його мобілізували лише місяць тому — 1 червня 2026 року. Він проходив службу у військовій частині А5338.

29 червня серце воїна перестало битися у лікарні міста Рівне.

У Дмитра Стасюка залишилися батьки та син.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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