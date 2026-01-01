У лікарні помер Герой з Волині Дмитро Стасюк
Сьогодні, 21:15
Помер військовослужбовець Стасюк Дмитро Анатолійович із села Гаївка Шацької громади, 9 грудня 1985 року народження.
Про це інформують на сторінці громади.
Дмитро Анатолійович Стасюк народився 9 грудня 1985 року. До лав Збройних сил України його мобілізували лише місяць тому — 1 червня 2026 року. Він проходив службу у військовій частині А5338.
29 червня серце воїна перестало битися у лікарні міста Рівне.
У Дмитра Стасюка залишилися батьки та син.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це інформують на сторінці громади.
Дмитро Анатолійович Стасюк народився 9 грудня 1985 року. До лав Збройних сил України його мобілізували лише місяць тому — 1 червня 2026 року. Він проходив службу у військовій частині А5338.
29 червня серце воїна перестало битися у лікарні міста Рівне.
У Дмитра Стасюка залишилися батьки та син.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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