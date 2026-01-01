У лікарні помер Герой з Волині Дмитро Стасюк

Стасюк Дмитро Анатолійович із села Гаївка Шацької громади, 9 грудня 1985 року народження.



Про це інформують на сторінці громади.



Дмитро Анатолійович Стасюк народився 9 грудня 1985 року. До лав Збройних сил України його мобілізували лише місяць тому — 1 червня 2026 року. Він проходив службу у військовій частині А5338.



29 червня серце воїна перестало битися у лікарні міста Рівне.



У Дмитра Стасюка залишилися батьки та син.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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