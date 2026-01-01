На понад 70 мільйонів гривень: Волинське обласне управління освіти замовило 18 шкільних автобусів





Договори від 22 червня опубліковані в системі публічних закупівель «Prozorro», пише



22 червня управління освіти і науки Волинської обласної держадміністрації за результатами процедури запиту ціни уклало дві угоди з компанією «Бас Мотор» на постачання шкільних автобусів «Богдан» моделі А22412.



Автобуси жовтого кольору з написами «Шкільний автобус» мають бути 2026 року випуску.



Перший договір – на закупівлю трьох шкільних автобусів, в кожному з яких мають бути по два місця для школярів «з обмеженою здатністю до пересування», а також не менше двох місць для сидіння супроводжуючих осіб та членів екіпажу. Кількість місць для сидіння школярів – не менше 17.



Вартість автобуса – 4,2 мільйона гривень, а загальна вартість угоди – 12,6 мільйонів.



Вони поїдуть до Іваничівської, Нововолинської та Рожищенської громад.



Другий договір – на закупівлю п’ятнадцяти шкільних «Богданів» загальною вартістю 58 мільйонів гривень. Один автобус коштує 3,87 мільйона гривень.



По одному автобусу передадуть у п’ятнадцять громад: Головненську, Горохівську, Дубечненську, Затурцівську, Камінь-Каширську, Колківську, Локачинську, Любешівську, Любомльську, Маневицьку, Мар’янівську, Ратнівську, Сошичненську, Старовижівську та Шацьку.



Понад 90% коштів на закупівлю автобусів – з державного бюджету, що надійшли в рамках програми Європейського Союзу Ukraine Facility.



Менше ніж 7% від суми кожного з двох договорів – кошти місцевого бюджету.



Автобуси закуповують в рамках проєкту з безперешкодного доступу до якісної освіти. Їх мають поставити закладам до 1 грудня 2026-го.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Управління освіти і науки Волинської обласної держадміністрації замовило 18 шкільних автобусів, з яких три – з місяцями для школярів з обмеженою здатністю до пересування. Поставить автотранспорт за 70,6 мільйонів гривень компанія «Бас Мотор», пов’язана з експрезидентом України Петром Порошенком.Договори від 22 червня опубліковані в системі публічних закупівель «Prozorro», пише "Сила правди" 22 червня управління освіти і науки Волинської обласної держадміністрації за результатами процедури запиту ціни уклало дві угоди з компанією «Бас Мотор» на постачання шкільних автобусів «Богдан» моделі А22412.Автобуси жовтого кольору з написами «Шкільний автобус» мають бути 2026 року випуску.Перший договір – на закупівлю трьох шкільних автобусів, в кожному з яких мають бути по два місця для школярів «з обмеженою здатністю до пересування», а також не менше двох місць для сидіння супроводжуючих осіб та членів екіпажу. Кількість місць для сидіння школярів – не менше 17.Вартість автобуса – 4,2 мільйона гривень, а загальна вартість угоди – 12,6 мільйонів.Вони поїдуть до Іваничівської, Нововолинської та Рожищенської громад.Другий договір – на закупівлю п’ятнадцяти шкільних «Богданів» загальною вартістю 58 мільйонів гривень. Один автобус коштує 3,87 мільйона гривень.По одному автобусу передадуть у п’ятнадцять громад: Головненську, Горохівську, Дубечненську, Затурцівську, Камінь-Каширську, Колківську, Локачинську, Любешівську, Любомльську, Маневицьку, Мар’янівську, Ратнівську, Сошичненську, Старовижівську та Шацьку.Понад 90% коштів на закупівлю автобусів – з державного бюджету, що надійшли в рамках програми Європейського Союзу Ukraine Facility.Менше ніж 7% від суми кожного з двох договорів – кошти місцевого бюджету.Автобуси закуповують в рамках проєкту з безперешкодного доступу до якісної освіти. Їх мають поставити закладам до 1 грудня 2026-го.

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