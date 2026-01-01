«Гріємо воду в каструлях тижнями»: мешканці багатоповерхівки у Луцьку обурені затяжним ремонтом тепломереж





Журналісти



Мешканка будинку №1 пані Марина, розповіла журналістам ВСН, що це не єдина проблема. За її словами, на проспекті Грушевського, 3 зафіксували ще одне пошкодження коробу з трубою гарячого водопостачання. У «Луцьктеплі» обіцяли владнати цей порив до кінця доби, проте ліквідувати аварію вчасно так і не змогли.



Голова ОСББ протягом усього часу ремонту інформувала людей про перебіг подій, проте мешканці обурені темпами робіт. Вони зазначили, що робітники часто байдикують. Ситуацію ускладнює аномальна спека. У найгіршому становищі опинилися багатоповерхівки без газових колонок, де проживає багато пенсіонерів та сімей із дітьми.



Жителька будинку №1 Наталія Миколаївна якраз поверталася з дачі. Вона розповіла журналістам ВСН, що замість відпочинку змушена гріти воду в каструлях:



«Гарячої води немає вже два тижні. Оце їду з дачі по такій спеці — і що? Знову треба ставити каструльку на газ, щоб просто помитися. А робітники там і вухом не ведуть.



До того ж, повісили оголошення, що з 6 липня воду знову перекривають на два тижні на профілактику. Тобто її і так немає, а на нас чекає ще одне відключення. Як нам жити? Ті будинки, де є газові колонки, не страждають, а наш будинок на централізованому водопостачанні мучиться. Пишемо, дзвонимо в "Луцьктепло", а толку ніякого».



Інша жителька будинку, пані Раїса, яка вже понад 40 років тут проживає, розповіла, що через постійні проблеми з водою кілька років тому встановила бойлер. Проте її сильно обурює якість послуг та вартість води, яка різко зросла:



«То є вода, то немає — десь постійно прориває труби. Раніше, коли ще був ЖЕК, гаряча вода вище 40 градусів взагалі не піднімалася. Милися миттю і вискакували, а платили повноцінно. Потім голова нашого ОСББ Аліса трохи навела лад, вода з'явилася. А тепер знову все розкопали, дерева повирубували — навіть у затінку на лавці тепер не сховатися від сонця, а вікна в нас якраз на сонячний бік», — розповіла пані Раїса.



Проте, за словами жінки, найбільший сором і кошмар — це ціна. «З такими пенсіями, як у людей, віддати такі гроші за холодну воду — це просто з розуму зійти. А гарячої взагалі немає, і ніхто нічого не обіцяє», — сказала жінка.



У «Луцьктепло» зазначили, що відключення гарячої води у будинках пов’язане з виявленням пошкоджень під час проведення благоустрою.



«Коли у дворі на проспекті Грушевського, 3 почали впорядковувати територію, наші працівники паралельно оглянули мережу гарячого водопостачання. Виявилося, що труби лежать зовсім неглибоко і вони в аварійному стані. Тому ми вирішили їх замінити. Щоправда, роботу ускладнили дерева, які виросли прямо над теплотрасою — їх довелося прибрати», — зазначили у «Луцьктепло».



У «Луцьктеплі» запевняють, що роботи тривають, однак мешканці очікують не лише завершення ремонту, а й якнайшвидшого відновлення гарячого водопостачання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Грушевського у Луцьку триває заміна аварійної ділянки мережі гарячого водопостачання, яку, за інформацією «Луцьктепла», вирішили оновити після виявлення пошкоджень під час благоустрою території. Поки комунальники проводять ремонт, частина мешканців уже понад два тижні живе без гарячої води. Люди обурені темпами робіт і тим, що попереду на них чекає ще одне планове відключення.Журналісти ВСН побували на місці, щоб побачити, як триває ремонт і що про ситуацію кажуть мешканці.Мешканка будинку №1 пані Марина, розповіла журналістам ВСН, що це не єдина проблема. За її словами, на проспекті Грушевського, 3 зафіксували ще одне пошкодження коробу з трубою гарячого водопостачання. У «Луцьктеплі» обіцяли владнати цей порив до кінця доби, проте ліквідувати аварію вчасно так і не змогли.Голова ОСББ протягом усього часу ремонту інформувала людей про перебіг подій, проте мешканці обурені темпами робіт. Вони зазначили, що робітники часто байдикують. Ситуацію ускладнює аномальна спека. У найгіршому становищі опинилися багатоповерхівки без газових колонок, де проживає багато пенсіонерів та сімей із дітьми.Жителька будинку №1 Наталія Миколаївна якраз поверталася з дачі. Вона розповіла журналістам ВСН, що замість відпочинку змушена гріти воду в каструлях:«Гарячої води немає вже два тижні. Оце їду з дачі по такій спеці — і що? Знову треба ставити каструльку на газ, щоб просто помитися. А робітники там і вухом не ведуть.До того ж, повісили оголошення, що з 6 липня воду знову перекривають на два тижні на профілактику. Тобто її і так немає, а на нас чекає ще одне відключення. Як нам жити? Ті будинки, де є газові колонки, не страждають, а наш будинок на централізованому водопостачанні мучиться. Пишемо, дзвонимо в "Луцьктепло", а толку ніякого».Інша жителька будинку, пані Раїса, яка вже понад 40 років тут проживає, розповіла, що через постійні проблеми з водою кілька років тому встановила бойлер. Проте її сильно обурює якість послуг та вартість води, яка різко зросла:«То є вода, то немає — десь постійно прориває труби. Раніше, коли ще був ЖЕК, гаряча вода вище 40 градусів взагалі не піднімалася. Милися миттю і вискакували, а платили повноцінно. Потім голова нашого ОСББ Аліса трохи навела лад, вода з'явилася. А тепер знову все розкопали, дерева повирубували — навіть у затінку на лавці тепер не сховатися від сонця, а вікна в нас якраз на сонячний бік», — розповіла пані Раїса.Проте, за словами жінки, найбільший сором і кошмар — це ціна. «З такими пенсіями, як у людей, віддати такі гроші за холодну воду — це просто з розуму зійти. А гарячої взагалі немає, і ніхто нічого не обіцяє», — сказала жінка.У «Луцьктепло» зазначили, що відключення гарячої води у будинках пов’язане з виявленням пошкоджень під час проведення благоустрою.«Коли у дворі на проспекті Грушевського, 3 почали впорядковувати територію, наші працівники паралельно оглянули мережу гарячого водопостачання. Виявилося, що труби лежать зовсім неглибоко і вони в аварійному стані. Тому ми вирішили їх замінити. Щоправда, роботу ускладнили дерева, які виросли прямо над теплотрасою — їх довелося прибрати», — зазначили у «Луцьктепло».У «Луцьктеплі» запевняють, що роботи тривають, однак мешканці очікують не лише завершення ремонту, а й якнайшвидшого відновлення гарячого водопостачання.

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