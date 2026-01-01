Шок на Світязі: камери спостереження на Гряді «заглядають» просто в роздягальні





Про цей інцидент редакцію повідомили обурені читачі.



Люди, які приїхали порелаксувати на Світязь, замість відпочинку отримали відчуття «реаліті-шоу». На кадрах чітко видно, що камера розміщена на стовпі прямо навпроти відкритого верху роздягальні. Будь-хто, хто переодягається всередині, автоматично потрапляє в об’єктив.



Звісно, камери відеоспостереження на пляжах — це нормальна світова практика для безпеки, запобігання крадіжкам та моніторингу загрози на воді. Проте межа між публічною безпекою та брутальним втручанням в особисте життя була перейдена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Літній відпочинок на найвідомішому озері Волині повернувся для відпочивальників справжнім скандалом та порушенням приватності. Як стало відомо інтернет-виданню «Буг» , на пляжі в урочищі Гряда камери відеоспостереження встановлені таким чином, що їхні об’єктиви спрямовані прямо всередину кабінок для переодягання.Про цей інцидент редакцію повідомили обурені читачі.Люди, які приїхали порелаксувати на Світязь, замість відпочинку отримали відчуття «реаліті-шоу». На кадрах чітко видно, що камера розміщена на стовпі прямо навпроти відкритого верху роздягальні. Будь-хто, хто переодягається всередині, автоматично потрапляє в об’єктив.Звісно, камери відеоспостереження на пляжах — це нормальна світова практика для безпеки, запобігання крадіжкам та моніторингу загрози на воді. Проте межа між публічною безпекою та брутальним втручанням в особисте життя була перейдена.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію