Шок на Світязі: камери спостереження на Гряді «заглядають» просто в роздягальні

Шок на Світязі: камери спостереження на Гряді «заглядають» просто в роздягальні
Літній відпочинок на найвідомішому озері Волині повернувся для відпочивальників справжнім скандалом та порушенням приватності. Як стало відомо інтернет-виданню «Буг», на пляжі в урочищі Гряда камери відеоспостереження встановлені таким чином, що їхні об’єктиви спрямовані прямо всередину кабінок для переодягання.

Про цей інцидент редакцію повідомили обурені читачі.

Люди, які приїхали порелаксувати на Світязь, замість відпочинку отримали відчуття «реаліті-шоу». На кадрах чітко видно, що камера розміщена на стовпі прямо навпроти відкритого верху роздягальні. Будь-хто, хто переодягається всередині, автоматично потрапляє в об’єктив.

Звісно, камери відеоспостереження на пляжах — це нормальна світова практика для безпеки, запобігання крадіжкам та моніторингу загрози на воді. Проте межа між публічною безпекою та брутальним втручанням в особисте життя була перейдена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світязь, камери, скандал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шок на Світязі: камери спостереження на Гряді «заглядають» просто в роздягальні
Сьогодні, 21:47
У лікарні помер Герой з Волині Дмитро Стасюк
Сьогодні, 21:15
У ліцеї на Волині будують новий харчоблок, актову залу та укриття за 83 млн грн
Сьогодні, 20:38
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 2 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські пара веслувальники стали призерами Кубка світу
Сьогодні, 19:04
Медіа
відео
1/8