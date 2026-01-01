У ліцеї на Волині будують новий харчоблок, актову залу та укриття за 83 млн грн

У ліцеї на Волині будують новий харчоблок, актову залу та укриття за 83 млн грн
В опорному закладі «Вишнівський ліцей» Вишнівської громади (Ковельський район) триває реконструкція. Проєкт передбачає будівництво сучасного харчоблоку з актовою залою, облаштування укриття та закупівлю нового обладнання, пише misto.media.

Наразі у ліцеї навчаються 259 учнів, хоча він розрахований на 190. Через нестачу площ заклад не може повністю забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови для організації харчування, тому розробили проєкт реконструкції.

Загальна вартість робіт становить 82,891 млн грн.

Проєкт реалізують у дві черги:

- перша, вартістю 39,732 млн грн, передбачає добудову харчоблоку та актової зали;

- на другому етапі, вартістю 43,159 млн грн, планують збудувати споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття.

Новий харчоблок матиме гарячий, овочевий і м’ясо-рибний цехи, мийні для кухонного та столового посуду, комори для зберігання продуктів, приміщення для персоналу, обідню залу та інші необхідні приміщення. Також у ліцеї облаштують сучасну актову залу.

Проєкт фінансують за кошти державного та місцевого бюджетів. Добудову харчоблоку співфінансує Європейський Союз у межах інструменту Ukraine Facility.

У Волинській ОВА зазначили, що будівництво триває за графіком, а завершити оновлення харчоблоку та актової зали планують до 1 вересня.

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Теги: ліцей, ремонт, добудова
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