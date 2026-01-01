На Волині водій збив дорожні знаки та з'їхав у кювет

Сьогодні, 1 липня, близько 11-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці події інспектори з’ясували, що водій автомобіля BMW не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на дорожні знаки та з’їхав у кювет. На щастя, водій не травмувався.На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за:ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);ч. 2 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд чи технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.