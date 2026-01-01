У Херсоні росіяни вбили 18-річну дівчину ударом дрона по маршрутці

У Херсоні внаслідок російської дронової атаки на маршрутний автобус двоє людей загинуло та ще семеро поранено.Про це повідомили у поліції Херсонщини.Сьогодні вранці, 1 липня, війська країни агресора завдали чергового терористичного удару по мирних жителях Херсона. Вороги скерували ударний дрон на маршрутний автобус, яким їхали цивільні містяни.В результаті атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро херсонців – п’ятеро жінок віком від 51 до 57 років та двоє чоловіків віком 52 і 36 років. У всіх діагностували вибухові травми, контузії, осколкові поранення.Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.Двоє жінок від отриманих травм, на жаль, загинули. Серед них — 18-річна, яка їхала з мамою оформити документи для вступу до вишу.Правоохоронці вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.У Херсонській ОВА зазначили:"О сьомій ранку, коли у громадському транспорті найбільше людей, російські окупанти атакували з дрона маршрутне таксі у Центральному районі Херсона.Оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару.Цей цинічний терористичний акт обірвав життя двох людей. Наразі встановлюємо особи загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким".Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та пʼятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.Попередньо, потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають їм усю необхідну допомогу.