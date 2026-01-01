У Херсоні росіяни вбили 18-річну дівчину ударом дрона по маршрутці
Сьогодні, 15:54
У Херсоні внаслідок російської дронової атаки на маршрутний автобус двоє людей загинуло та ще семеро поранено.
Про це повідомили у поліції Херсонщини.
Сьогодні вранці, 1 липня, війська країни агресора завдали чергового терористичного удару по мирних жителях Херсона. Вороги скерували ударний дрон на маршрутний автобус, яким їхали цивільні містяни.
В результаті атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро херсонців – п’ятеро жінок віком від 51 до 57 років та двоє чоловіків віком 52 і 36 років. У всіх діагностували вибухові травми, контузії, осколкові поранення.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Двоє жінок від отриманих травм, на жаль, загинули. Серед них — 18-річна Світлана, яка їхала з мамою оформити документи для вступу до вишу.
Правоохоронці вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.
У Херсонській ОВА зазначили:
"О сьомій ранку, коли у громадському транспорті найбільше людей, російські окупанти атакували з дрона маршрутне таксі у Центральному районі Херсона.
Оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару.
Цей цинічний терористичний акт обірвав життя двох людей. Наразі встановлюємо особи загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким".
Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та пʼятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.
Попередньо, потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають їм усю необхідну допомогу.
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Про це повідомили у поліції Херсонщини.
Сьогодні вранці, 1 липня, війська країни агресора завдали чергового терористичного удару по мирних жителях Херсона. Вороги скерували ударний дрон на маршрутний автобус, яким їхали цивільні містяни.
В результаті атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро херсонців – п’ятеро жінок віком від 51 до 57 років та двоє чоловіків віком 52 і 36 років. У всіх діагностували вибухові травми, контузії, осколкові поранення.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Двоє жінок від отриманих травм, на жаль, загинули. Серед них — 18-річна Світлана, яка їхала з мамою оформити документи для вступу до вишу.
Правоохоронці вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.
У Херсонській ОВА зазначили:
"О сьомій ранку, коли у громадському транспорті найбільше людей, російські окупанти атакували з дрона маршрутне таксі у Центральному районі Херсона.
Оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару.
Цей цинічний терористичний акт обірвав життя двох людей. Наразі встановлюємо особи загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким".
Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та пʼятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.
Попередньо, потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають їм усю необхідну допомогу.
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