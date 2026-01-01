Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону





Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту, пише



Цей законопроєкт до Ради вніс президент Володимир Зеленський. Згідно з ним, пантеон вшановуватиме «найвидатніших представників української нації».



«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію. <…> Коли ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — казав Зеленський.



Голова Офісу президента Буданов також наголосив, що «більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати».



Ці заяви викликали чергове обурення в Польщі на тлі загострення відносин між Києвом та Варшавою через історичну суперечку. У президента Кароля Навроцького це назвали «черговим етапом дій ескалаційного характеру з боку Києва».



Наразі не відомий список конкретних імен діячів, яких влада пропонуватиме для вшанування в пантеоні, але Польща вже запропонувала власних кандидатів, серед яких Юзеф Пілсудський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Українського національного пантеону. За нього в цілому проголосували 287 народних депутатів.Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту, пише Громадське Цей законопроєкт до Ради вніс президент. Згідно з ним, пантеон вшановуватиме «найвидатніших представників української нації».«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію. <…> Коли ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — казав Зеленський.Голова Офісу президентатакож наголосив, що «більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати».Ці заяви викликали чергове обурення в Польщі на тлі загострення відносин між Києвом та Варшавою через історичну суперечку. У президентаце назвали «черговим етапом дій ескалаційного характеру з боку Києва».Наразі не відомий список конкретних імен діячів, яких влада пропонуватиме для вшанування в пантеоні, але Польща вже запропонувала власних кандидатів, серед яких

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію