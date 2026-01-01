Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону
Сьогодні, 14:09
Верховна Рада підтримала законопроєкт про створення Українського національного пантеону. За нього в цілому проголосували 287 народних депутатів.
Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту, пише Громадське.
Цей законопроєкт до Ради вніс президент Володимир Зеленський. Згідно з ним, пантеон вшановуватиме «найвидатніших представників української нації».
«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію. <…> Коли ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — казав Зеленський.
Голова Офісу президента Буданов також наголосив, що «більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати».
Ці заяви викликали чергове обурення в Польщі на тлі загострення відносин між Києвом та Варшавою через історичну суперечку. У президента Кароля Навроцького це назвали «черговим етапом дій ескалаційного характеру з боку Києва».
Наразі не відомий список конкретних імен діячів, яких влада пропонуватиме для вшанування в пантеоні, але Польща вже запропонувала власних кандидатів, серед яких Юзеф Пілсудський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту, пише Громадське.
Цей законопроєкт до Ради вніс президент Володимир Зеленський. Згідно з ним, пантеон вшановуватиме «найвидатніших представників української нації».
«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію. <…> Коли ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — казав Зеленський.
Голова Офісу президента Буданов також наголосив, що «більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати».
Ці заяви викликали чергове обурення в Польщі на тлі загострення відносин між Києвом та Варшавою через історичну суперечку. У президента Кароля Навроцького це назвали «черговим етапом дій ескалаційного характеру з боку Києва».
Наразі не відомий список конкретних імен діячів, яких влада пропонуватиме для вшанування в пантеоні, але Польща вже запропонувала власних кандидатів, серед яких Юзеф Пілсудський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону
Сьогодні, 14:09
На Волині пограбували квартиру на понад 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 13:52
У Луцьку зросте тариф на вивезення сміття
Сьогодні, 13:43
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Володимиром Андрійчуком
Сьогодні, 12:50
На Волині жінка народила хлопчика в автомобілі швидкої допомоги
Сьогодні, 12:09