СБУ поцілила в ангари з винищувачами на аеродромі «Саки» в Криму





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“Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому “Саки” в тимчасово окупованому Криму”, – зазначили у Службі безпеки.



Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами.



Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.



За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де містився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.



Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації.

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