Росія прораховує новий наступ на північ України, - Сирський





Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише



Він зазначив, що російський Генштаб розробив кілька таких сценаріїв, і українське командування враховує навіть найгірші варіанти розвитку подій.



Сирський вважає, що керівництво Білорусі не наважиться знову надати свою територію як плацдарм для наступу. Наразі з білоруського боку немає зосередження військ, а розбудова там військової інфраструктури і проведення навчань можуть бути лише відволікаючим маневром і теоретичною підготовкою.



На думку головкома, Чорнобильський напрямок є дуже складним для проведення наступу, адже там болотиста місцевість, яка є абсолютно непрохідною для важкої техніки, а кількість доріг обмежена. Крім того, український берег річки значно вищий за білоруський, а всі мости, якими можна пересувати техніку, практично повністю знищені.



Проте великі лісові масиви створюють умови для прихованого пересування ворожих диверсійних груп та сил спеціальних операцій, що українські військові також враховують.



Натомість дані підтверджують інший, більш реалістичний сценарій — наступальні дії ворога на півночі з території Росії, зокрема, з Брянської області в бік Чернігівської. Метою такого удару є захоплення територій, просування вглиб України та відволікання українських військ і резервів від основних важливих напрямків фронту. Сили оборони знають про ці плани та готуються до відсічі, запевнив Сирський.



Також головком прокоментував ситуацію з білоруськими ретрансляторами на кордоні. Один з них нещодавно вмикали, заявив Сирський. Головком зазначив, що вони більше не працюватимуть, оскільки у ворога фізично це не вийде.



The Wall Street Journal писав, що на початку цього року Москва розпочала кампанію тиску на Білорусь, сподіваючись використати її як плацдарм для розширення війни Росії проти України або для проведення неконвенційних операцій проти членів НАТО.



Цей крок свідчить, що Москва може зважувати ризиковану ескалацію війни, оскільки її армія має труднощі з просуванням на сході України, а Путін стикається з падінням внутрішньої підтримки більш ніж через чотири роки після початку війни.



За словами джерел видання, Білорусь, де Москва розмістила тактичну ядерну зброю, може відіграти ключову роль у цьому плані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктатор Володимир Путін наказав російському Генеральному штабу прорахувати різні варіанти наступальних операцій, зокрема, з території Білорусі з метою захоплення Києва та інших українських територій.Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, пише LB.ua Він зазначив, що російський Генштаб розробив кілька таких сценаріїв, і українське командування враховує навіть найгірші варіанти розвитку подій.Сирський вважає, що керівництво Білорусі не наважиться знову надати свою територію як плацдарм для наступу. Наразі з білоруського боку немає зосередження військ, а розбудова там військової інфраструктури і проведення навчань можуть бути лише відволікаючим маневром і теоретичною підготовкою.На думку головкома, Чорнобильський напрямок є дуже складним для проведення наступу, адже там болотиста місцевість, яка є абсолютно непрохідною для важкої техніки, а кількість доріг обмежена. Крім того, український берег річки значно вищий за білоруський, а всі мости, якими можна пересувати техніку, практично повністю знищені.Проте великі лісові масиви створюють умови для прихованого пересування ворожих диверсійних груп та сил спеціальних операцій, що українські військові також враховують.Натомість дані підтверджують інший, більш реалістичний сценарій — наступальні дії ворога на півночі з території Росії, зокрема, з Брянської області в бік Чернігівської. Метою такого удару є захоплення територій, просування вглиб України та відволікання українських військ і резервів від основних важливих напрямків фронту. Сили оборони знають про ці плани та готуються до відсічі, запевнив Сирський.Також головком прокоментував ситуацію з білоруськими ретрансляторами на кордоні. Один з них нещодавно вмикали, заявив Сирський. Головком зазначив, що вони більше не працюватимуть, оскільки у ворога фізично це не вийде.The Wall Street Journal писав, що на початку цього року Москва розпочала кампанію тиску на Білорусь, сподіваючись використати її як плацдарм для розширення війни Росії проти України або для проведення неконвенційних операцій проти членів НАТО.Цей крок свідчить, що Москва може зважувати ризиковану ескалацію війни, оскільки її армія має труднощі з просуванням на сході України, а Путін стикається з падінням внутрішньої підтримки більш ніж через чотири роки після початку війни.За словами джерел видання, Білорусь, де Москва розмістила тактичну ядерну зброю, може відіграти ключову роль у цьому плані.

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