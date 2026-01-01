Як харчування впливає на стан шкіри
Сьогодні, 21:28
Косметика допомагає доглядати за шкірою зовні, але справжній стан шкіри формується зсередини – через харчування, гідратацію і загальний спосіб життя. Перш ніж підбирати засоби догляду, варто розібратися з визначенням типу шкіри https://blog.comfy.ua/ua/yak-viznachiti-tip-shkiri_a0-329/, адже саме від цього залежить, яких нутрієнтів їй найбільше бракує. Те, що ми їмо щодня, впливає на колір обличчя, рівень зволоженості, схильність до висипань і швидкість старіння шкіри.
Деякі продукти провокують запалення, посилюють жирність або прискорюють появу зморшок. Надмірне споживання цукру запускає процес глікації – він руйнує колаген і робить шкіру менш пружною. Фастфуд і трансжири посилюють запальні процеси, що нерідко проявляється у вигляді висипань. Алкоголь зневоднює організм, це одразу відображається на тьмяному кольорі обличчя і сухості шкіри.
Раціон, багатий на певні нутрієнти, помітно покращує стан шкіри. Ключові з них:
омега-3 жирні кислоти – містяться в жирній рибі, лляному насінні та волоських горіхах, зменшують запалення і підтримують ліпідний бар'єр шкіри;
вітамін С – є в цитрусових, болгарському перці та броколі, стимулює синтез колагену і освітлює тон обличчя;
цинк – міститься в гарбузовому насінні, бобових і м'ясі, допомагає боротися з акне і прискорює загоєння;
вітамін Е – є в авокадо, мигдалі та оливковій олії, захищає клітини шкіри від окислювального стресу.
Ці нутрієнти не замінюють один одного, тому важливо отримувати їх у комплексі через різноманітний раціон, а не покладатися лише на один «суперпродукт».
Достатня кількість води – один із найпростіших і найефективніших інструментів догляду за шкірою. Зневоднення робить шкіру тьмяною, підкреслює дрібні зморшки і уповільнює оновлення клітин. Оптимальна кількість – близько 1,5–2 літрів на день, з урахуванням фізичної активності та пори року.
Сучасні дослідження підтверджують тісний зв'язок між станом мікробіому кишківника і здоров'ям шкіри. Дисбаланс мікрофлори нерідко проявляється у вигляді висипань, почервоніння або підвищеної чутливості. Ферментовані продукти – йогурт, кефір, квашена капуста – підтримують здоровий мікробіом і опосередковано покращують стан шкіри.
Харчування – це не швидке рішення, а довгострокова інвестиція у здоров'я шкіри. Зміни в раціоні дають помітний результат через кілька тижнів, але цей результат стійкіший і глибший, ніж будь-який косметичний засіб.
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Що шкодить шкірі
Деякі продукти провокують запалення, посилюють жирність або прискорюють появу зморшок. Надмірне споживання цукру запускає процес глікації – він руйнує колаген і робить шкіру менш пружною. Фастфуд і трансжири посилюють запальні процеси, що нерідко проявляється у вигляді висипань. Алкоголь зневоднює організм, це одразу відображається на тьмяному кольорі обличчя і сухості шкіри.
Що допомагає шкірі виглядати краще
Раціон, багатий на певні нутрієнти, помітно покращує стан шкіри. Ключові з них:
Ці нутрієнти не замінюють один одного, тому важливо отримувати їх у комплексі через різноманітний раціон, а не покладатися лише на один «суперпродукт».
Вода і гідратація
Достатня кількість води – один із найпростіших і найефективніших інструментів догляду за шкірою. Зневоднення робить шкіру тьмяною, підкреслює дрібні зморшки і уповільнює оновлення клітин. Оптимальна кількість – близько 1,5–2 літрів на день, з урахуванням фізичної активності та пори року.
Кишківник і шкіра
Сучасні дослідження підтверджують тісний зв'язок між станом мікробіому кишківника і здоров'ям шкіри. Дисбаланс мікрофлори нерідко проявляється у вигляді висипань, почервоніння або підвищеної чутливості. Ферментовані продукти – йогурт, кефір, квашена капуста – підтримують здоровий мікробіом і опосередковано покращують стан шкіри.
Харчування – це не швидке рішення, а довгострокова інвестиція у здоров'я шкіри. Зміни в раціоні дають помітний результат через кілька тижнів, але цей результат стійкіший і глибший, ніж будь-який косметичний засіб.
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