Як харчування впливає на стан шкіри





Що шкодить шкірі

Деякі продукти провокують запалення, посилюють жирність або прискорюють появу зморшок. Надмірне споживання цукру запускає процес глікації – він руйнує колаген і робить шкіру менш пружною. Фастфуд і трансжири посилюють запальні процеси, що нерідко проявляється у вигляді висипань. Алкоголь зневоднює організм, це одразу відображається на тьмяному кольорі обличчя і сухості шкіри.



Що допомагає шкірі виглядати краще

Раціон, багатий на певні нутрієнти, помітно покращує стан шкіри. Ключові з них:



омега-3 жирні кислоти – містяться в жирній рибі, лляному насінні та волоських горіхах, зменшують запалення і підтримують ліпідний бар'єр шкіри;

вітамін С – є в цитрусових, болгарському перці та броколі, стимулює синтез колагену і освітлює тон обличчя;

цинк – міститься в гарбузовому насінні, бобових і м'ясі, допомагає боротися з акне і прискорює загоєння;

вітамін Е – є в авокадо, мигдалі та оливковій олії, захищає клітини шкіри від окислювального стресу.

Ці нутрієнти не замінюють один одного, тому важливо отримувати їх у комплексі через різноманітний раціон, а не покладатися лише на один «суперпродукт».



Вода і гідратація

Достатня кількість води – один із найпростіших і найефективніших інструментів догляду за шкірою. Зневоднення робить шкіру тьмяною, підкреслює дрібні зморшки і уповільнює оновлення клітин. Оптимальна кількість – близько 1,5–2 літрів на день, з урахуванням фізичної активності та пори року.



Кишківник і шкіра

Сучасні дослідження підтверджують тісний зв'язок між станом мікробіому кишківника і здоров'ям шкіри. Дисбаланс мікрофлори нерідко проявляється у вигляді висипань, почервоніння або підвищеної чутливості. Ферментовані продукти – йогурт, кефір, квашена капуста – підтримують здоровий мікробіом і опосередковано покращують стан шкіри.



Харчування – це не швидке рішення, а довгострокова інвестиція у здоров'я шкіри. Зміни в раціоні дають помітний результат через кілька тижнів, але цей результат стійкіший і глибший, ніж будь-який косметичний засіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Косметика допомагає доглядати за шкірою зовні, але справжній стан шкіри формується зсередини – через харчування, гідратацію і загальний спосіб життя. Перш ніж підбирати засоби догляду, варто розібратися з визначенням типу шкіри https://blog.comfy.ua/ua/yak-viznachiti-tip-shkiri_a0-329/ , адже саме від цього залежить, яких нутрієнтів їй найбільше бракує. Те, що ми їмо щодня, впливає на колір обличчя, рівень зволоженості, схильність до висипань і швидкість старіння шкіри.Деякі продукти провокують запалення, посилюють жирність або прискорюють появу зморшок. Надмірне споживання цукру запускає процес глікації – він руйнує колаген і робить шкіру менш пружною. Фастфуд і трансжири посилюють запальні процеси, що нерідко проявляється у вигляді висипань. Алкоголь зневоднює організм, це одразу відображається на тьмяному кольорі обличчя і сухості шкіри.Раціон, багатий на певні нутрієнти, помітно покращує стан шкіри. Ключові з них:Ці нутрієнти не замінюють один одного, тому важливо отримувати їх у комплексі через різноманітний раціон, а не покладатися лише на один «суперпродукт».Достатня кількість води – один із найпростіших і найефективніших інструментів догляду за шкірою. Зневоднення робить шкіру тьмяною, підкреслює дрібні зморшки і уповільнює оновлення клітин. Оптимальна кількість – близько 1,5–2 літрів на день, з урахуванням фізичної активності та пори року.Сучасні дослідження підтверджують тісний зв'язок між станом мікробіому кишківника і здоров'ям шкіри. Дисбаланс мікрофлори нерідко проявляється у вигляді висипань, почервоніння або підвищеної чутливості. Ферментовані продукти – йогурт, кефір, квашена капуста – підтримують здоровий мікробіом і опосередковано покращують стан шкіри.Харчування – це не швидке рішення, а довгострокова інвестиція у здоров'я шкіри. Зміни в раціоні дають помітний результат через кілька тижнів, але цей результат стійкіший і глибший, ніж будь-який косметичний засіб.

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