Розваги для дітей зі знижкою 50%: у Figli Migli діє вигідна акція

ТРЦ PortCity!



У будні до 12:00 діє акція – −50% на безлімітну ігрову зону.



Подаруйте дітям море емоцій, активні розваги та незабутні враження, поки ви насолоджуєтесь комфортним відпочинком.



Місце проведення: ТРЦ PortCity, 3-й поверх, м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1.



Акція діє до 31.08.2026.



Акції не сумуються.



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