Розваги для дітей зі знижкою 50%: у Figli Migli діє вигідна акція
Сьогодні, 19:40
Шукаєте, де весело провести час із дітьми? Завітайте до ДРЦ Figli Migli ТРЦ PortCity!
У будні до 12:00 діє акція – −50% на безлімітну ігрову зону.
Подаруйте дітям море емоцій, активні розваги та незабутні враження, поки ви насолоджуєтесь комфортним відпочинком.
Місце проведення: ТРЦ PortCity, 3-й поверх, м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1.
Акція діє до 31.08.2026.
Акції не сумуються.
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У будні до 12:00 діє акція – −50% на безлімітну ігрову зону.
Подаруйте дітям море емоцій, активні розваги та незабутні враження, поки ви насолоджуєтесь комфортним відпочинком.
Місце проведення: ТРЦ PortCity, 3-й поверх, м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1.
Акція діє до 31.08.2026.
Акції не сумуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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