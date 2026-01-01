Розваги для дітей зі знижкою 50%: у Figli Migli діє вигідна акція

Розваги для дітей зі знижкою 50%: у Figli Migli діє вигідна акція
Шукаєте, де весело провести час із дітьми? Завітайте до ДРЦ Figli Migli ТРЦ PortCity!

У будні до 12:00 діє акція – −50% на безлімітну ігрову зону.

Подаруйте дітям море емоцій, активні розваги та незабутні враження, поки ви насолоджуєтесь комфортним відпочинком.

Місце проведення: ТРЦ PortCity, 3-й поверх, м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1.

Акція діє до 31.08.2026.

Акції не сумуються.

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Теги: ПортCity, Figli Migli
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