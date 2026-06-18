У Луцьку попрощалися з воїном Іллею Панасюком

Чин похорону відбувся сьогодні, 30 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Панасюк Ілля Олександрович (02.08.1990 року народження) помер 20 червня 2026 року в міській Дніпровській лікарні внаслідок отриманого 18.06.2026 бойового поранення, виконуючи свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.Провести Героя в останню дорогу разом з рідними, друзями та небайдужими жителями громади прийшла перший заступник міського головиПоховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.