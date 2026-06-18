У Луцьку попрощалися з воїном Іллею Панасюком
Сьогодні, 15:08
Чин похорону відбувся сьогодні, 30 червня, у кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Панасюк Ілля Олександрович (02.08.1990 року народження) помер 20 червня 2026 року в міській Дніпровській лікарні внаслідок отриманого 18.06.2026 бойового поранення, виконуючи свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
Провести Героя в останню дорогу разом з рідними, друзями та небайдужими жителями громади прийшла перший заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Панасюк Ілля Олександрович (02.08.1990 року народження) помер 20 червня 2026 року в міській Дніпровській лікарні внаслідок отриманого 18.06.2026 бойового поранення, виконуючи свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
Провести Героя в останню дорогу разом з рідними, друзями та небайдужими жителями громади прийшла перший заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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