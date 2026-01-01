Удар блискавки на Волині: у якому стані травмовані





Наразі усі неповнолітні перебувають у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні, розповіла Ірина Грабовська.



"29 червня до нас спершу призвели чотирьох дітей, потім іще трьох. Зараз усі вони стабільні. Одна дитина під час госпіталізації потрапила у відділення невідкладної допомоги, але зараз її стан нормальний", — сказала лікарка.



Трьох дорослих з озера медики доправили до медоб'єднання Луцької громади. Станом на 30 червня двоє із них залишаються у лікарні. Одну жінку після огляду відпустили додому.



"Один з пацієнтів зараз перебуває у кардіологічному відділенні, — сказала керівника медоб'єднання Лариса Духневич. — Ще одна жінка залишається у відділенні екстерної невідкладної медидопомоги. Їх стан задовільний, життю нічого не загрожує".



У коментарі Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров зауважив, що подібні випадки з ударами блискавок на Волині вже траплялися раніше, але із такою кількістю травмованих — вперше.



Рятувальники не радять людям ховатися під час грози під деревами чи металевими конструкціями. Також не можна перебувати у негоду біля водойми. Найліпше, говорить Володимир Нестеров, ховатися від грози у будівлі, чи у заглибленні, якщо людина перебуває на відкритій місцевості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ураження електрострумом від удару блискавки біля водойми у селі Озеро Луцького району травмувалися семеро дітей і троє дорослих.Наразі усі неповнолітні перебувають у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні, розповіла Суспільному медична директорка з педіатрії"29 червня до нас спершу призвели чотирьох дітей, потім іще трьох. Зараз усі вони стабільні. Одна дитина під час госпіталізації потрапила у відділення невідкладної допомоги, але зараз її стан нормальний", — сказала лікарка.Трьох дорослих з озера медики доправили до медоб'єднання Луцької громади. Станом на 30 червня двоє із них залишаються у лікарні. Одну жінку після огляду відпустили додому."Один з пацієнтів зараз перебуває у кардіологічному відділенні, — сказала керівника медоб'єднання. — Ще одна жінка залишається у відділенні екстерної невідкладної медидопомоги. Їх стан задовільний, життю нічого не загрожує".У коментарі Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій областізауважив, що подібні випадки з ударами блискавок на Волині вже траплялися раніше, але із такою кількістю травмованих — вперше.Рятувальники не радять людям ховатися під час грози під деревами чи металевими конструкціями. Також не можна перебувати у негоду біля водойми. Найліпше, говорить Володимир Нестеров, ховатися від грози у будівлі, чи у заглибленні, якщо людина перебуває на відкритій місцевості.

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