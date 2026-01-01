30-річний лучанин переправляв ухилянтів до Білорусі

30-річний лучанин переправляв ухилянтів до Білорусі
Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 30-річного жителя міста Луцьк за фактом сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Встановлено, що обвинувачений за грошову винагороду погодився власним автомобілем доставити до кордону з республікою білорусь двох військовозобов'язаних чоловіків та посприяти їхньому незаконному виїзду з України.

Втілити план переправлення ухилянтів чоловікові не вдалося – на шляху до кордону його з утікачами затримали правоохоронці.

Невдовзі обвинувачений постане перед судом.

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Теги: Білорусь, кордон, волинянин
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