30-річний лучанин переправляв ухилянтів до Білорусі
Сьогодні, 12:39
Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 30-річного жителя міста Луцьк за фактом сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що обвинувачений за грошову винагороду погодився власним автомобілем доставити до кордону з республікою білорусь двох військовозобов'язаних чоловіків та посприяти їхньому незаконному виїзду з України.
Втілити план переправлення ухилянтів чоловікові не вдалося – на шляху до кордону його з утікачами затримали правоохоронці.
Невдовзі обвинувачений постане перед судом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що обвинувачений за грошову винагороду погодився власним автомобілем доставити до кордону з республікою білорусь двох військовозобов'язаних чоловіків та посприяти їхньому незаконному виїзду з України.
Втілити план переправлення ухилянтів чоловікові не вдалося – на шляху до кордону його з утікачами затримали правоохоронці.
Невдовзі обвинувачений постане перед судом.
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