Температура повітря на Волині побила усі попередні рекорди: +39,3°С
Сьогодні, 11:04
У понеділок, 29 червня, температура повітря у Луцьку та на Волині побила усі попередні рекорди і показала абсолютний максимум за усі роки спостережень.
Найбільшу температуру повітря синоптики зафіксували у Луцьку — +39,3°С, пише Суспільне.
Також абсолютні температурні максимуми зафіксували у таких містах, селищах та селах:
Ковель +38,6°С (попереднє рекордне значення +38,1°С 13.07.2024)
Володимир +38,3°С (попереднє рекордне значення +38,0°С 11.08.1946)
Маневичі +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,7°С 13.07.2024)
Любешів +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,9°С 13.07.2024)
Світязь +37,4°С (попереднє рекордне значення +37,0°С 09.08.2015).
30 червня на Волині опадів не прогнозують. Температура повітря, кажуть синоптики сягатиме 32-37°С.
Довідково: спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.
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Найбільшу температуру повітря синоптики зафіксували у Луцьку — +39,3°С, пише Суспільне.
Також абсолютні температурні максимуми зафіксували у таких містах, селищах та селах:
Ковель +38,6°С (попереднє рекордне значення +38,1°С 13.07.2024)
Володимир +38,3°С (попереднє рекордне значення +38,0°С 11.08.1946)
Маневичі +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,7°С 13.07.2024)
Любешів +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,9°С 13.07.2024)
Світязь +37,4°С (попереднє рекордне значення +37,0°С 09.08.2015).
30 червня на Волині опадів не прогнозують. Температура повітря, кажуть синоптики сягатиме 32-37°С.
Довідково: спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.
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