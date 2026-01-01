Температура повітря на Волині побила усі попередні рекорди: +39,3°С





Найбільшу температуру повітря синоптики зафіксували у Луцьку — +39,3°С, пише



Також абсолютні температурні максимуми зафіксували у таких містах, селищах та селах:



Ковель +38,6°С (попереднє рекордне значення +38,1°С 13.07.2024)



Володимир +38,3°С (попереднє рекордне значення +38,0°С 11.08.1946)



Маневичі +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,7°С 13.07.2024)



Любешів +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,9°С 13.07.2024)



Світязь +37,4°С (попереднє рекордне значення +37,0°С 09.08.2015).



30 червня на Волині опадів не прогнозують. Температура повітря, кажуть синоптики сягатиме 32-37°С.



Довідково: спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 29 червня, температура повітря у Луцьку та на Волині побила усі попередні рекорди і показала абсолютний максимум за усі роки спостережень.Найбільшу температуру повітря синоптики зафіксували у Луцьку — +39,3°С, пише Суспільне Також абсолютні температурні максимуми зафіксували у таких містах, селищах та селах:Ковель +38,6°С (попереднє рекордне значення +38,1°С 13.07.2024)Володимир +38,3°С (попереднє рекордне значення +38,0°С 11.08.1946)Маневичі +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,7°С 13.07.2024)Любешів +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,9°С 13.07.2024)Світязь +37,4°С (попереднє рекордне значення +37,0°С 09.08.2015).30 червня на Волині опадів не прогнозують. Температура повітря, кажуть синоптики сягатиме 32-37°С.спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію