Температура повітря на Волині побила усі попередні рекорди: +39,3°С

Температура повітря на Волині побила усі попередні рекорди: +39,3°С
У понеділок, 29 червня, температура повітря у Луцьку та на Волині побила усі попередні рекорди і показала абсолютний максимум за усі роки спостережень.

Найбільшу температуру повітря синоптики зафіксували у Луцьку — +39,3°С, пише Суспільне.

Також абсолютні температурні максимуми зафіксували у таких містах, селищах та селах:

Ковель +38,6°С (попереднє рекордне значення +38,1°С 13.07.2024)

Володимир +38,3°С (попереднє рекордне значення +38,0°С 11.08.1946)

Маневичі +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,7°С 13.07.2024)

Любешів +38,1°С (попереднє рекордне значення +36,9°С 13.07.2024)

Світязь +37,4°С (попереднє рекордне значення +37,0°С 09.08.2015).

30 червня на Волині опадів не прогнозують. Температура повітря, кажуть синоптики сягатиме 32-37°С.

Довідково: спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року, їх проводяться вісім разів на добу за міжнародним скоординованим часом.

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Теги: Волинь, температура, рекорд
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