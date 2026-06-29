В Ковелі розвиватимуть «сухий порт» з «зеленою» електрогенерацією





Як зазначається в повідомленні компанії, на яке посилається



Другий документ - Меморандум з UkraineInvest, що відкриває шлях до державної підтримки проекту в межах режиму значних інвестицій.



Зазначається, що енергетичний напрям передбачає власну "зелену" генерацію та накопичення, що мають забезпечити енергонезалежність і стійкість хабу.



Передбачається, що "Ковель Порто" має стати мультимодальною логістично-енергетичною платформою. Об’єкт розташований у Ковелі на площі 25 га, за 56 км залізницею та 62 км автошляхом від кордону ЄС (пункт Ягодин–Дорогуськ). Проект інтегрований у базову мережу TEN-T.



Платформа об'єднує шість напрямів: "сухий порт" і контейнерний термінал, митний хаб, склади та 3PL-логістику, індустріальний парк, енергетику (KovelEnergoPort) і дата-центр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час Конференції з відновлення України (URC 2026), що проходила у Гданську, представники індустріального парку "Ковель Порто" підписала два документи, які відкривають фазу практичної реалізації проекту розвитку "сухого порту" з власною енергогенерацією.Як зазначається в повідомленні компанії, на яке посилається ЦТС , перший документ - це угода з польською компанією HANPLAST, підрядником, який водночас входить у проект як інвестор із часткою 20% капіталу в енергетичному напрямку.Другий документ - Меморандум з UkraineInvest, що відкриває шлях до державної підтримки проекту в межах режиму значних інвестицій.Зазначається, що енергетичний напрям передбачає власну "зелену" генерацію та накопичення, що мають забезпечити енергонезалежність і стійкість хабу.Передбачається, що "Ковель Порто" має стати мультимодальною логістично-енергетичною платформою. Об’єкт розташований у Ковелі на площі 25 га, за 56 км залізницею та 62 км автошляхом від кордону ЄС (пункт Ягодин–Дорогуськ). Проект інтегрований у базову мережу TEN-T.Платформа об'єднує шість напрямів: "сухий порт" і контейнерний термінал, митний хаб, склади та 3PL-логістику, індустріальний парк, енергетику (KovelEnergoPort) і дата-центр.

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