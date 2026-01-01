Соліст легендарного хору «Гомін» звільняється: причина рішення здивувала

Вадим Яценко оголосив, що звільняється з Львівської опери.



Про це він повідомив у Facebook. Протягом восьми років Вадим Яценко обіймав посаду головного хормейстера Львівської національної опери.



Під його керівництвом розквітнув хор «Гомін» Львівської філармонії, який торік став справжньою сенсацією та здобув широку популярність завдяки відео з виконанням хіта артиста Степана Гіги «Цей сон». Проте днями диригент оголосив, що звільняється. При цьому він заінтригував, що далі в його кар’єрі відбудуться кардинальні зміни.



«Я йду з театру, але тепер театр ніколи не покине мене. Всіх люблю! Не плакати. Прийду — перевірю! Далі — ще цікавіше», — повідомив Вадим Яценко.



Нагадаємо, директору-художньому керівнику Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка



Редакція сайту ТСН.ua зв’язалась із Ігорем Курилівим, який виконує обов’язки очільника хору Верьовки, та з’ясувала, що диригент тепер обійматиме нову посаду. Вадим Яценко став керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.



«Так, це правда. Вадима Яценка вже представила колективу Тетяна Бережна (міністерка культури - прим. ред). Особисто ми з ним ще не спілкувалися, але те, що він сказав на загальних зборах з колективом, дає надію, що у нього великі плани щодо майбутнього хору», — сказав по телефону журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій Ігор Курилів.



Зазначимо, виконувачем обов’язків генерального директора та художнього керівника хору Верьовки був Ігор Курилів. Він обіймав цю посаду понад чотири з половиною роки.



Нагадаємо, нещодавно Вадим Яценко став власником нового розкішного авто. Вартість такої машини з салону становить понад 30 тисяч доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заслужений артист України та диригентоголосив, що звільняється з Львівської опери.Про це він повідомив у Facebook. Протягом восьми років Вадим Яценко обіймав посаду головного хормейстера Львівської національної опери.Під його керівництвом розквітнув хор «Гомін» Львівської філармонії, який торік став справжньою сенсацією та здобув широку популярність завдяки відео з виконанням хіта артиста«Цей сон». Проте днями диригент оголосив, що звільняється. При цьому він заінтригував, що далі в його кар’єрі відбудуться кардинальні зміни.«Я йду з театру, але тепер театр ніколи не покине мене. Всіх люблю! Не плакати. Прийду — перевірю! Далі — ще цікавіше», — повідомив Вадим Яценко.Нагадаємо, директору-художньому керівнику Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Сергію Скулинцю присвоєно почесне звання «Заслужений артист України» Редакція сайту ТСН.ua зв’язалась із, який виконує обов’язки очільника хору Верьовки, та з’ясувала, що диригент тепер обійматиме нову посаду. Вадим Яценко став керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.«Так, це правда. Вадима Яценка вже представила колективу(міністерка культури - прим. ред). Особисто ми з ним ще не спілкувалися, але те, що він сказав на загальних зборах з колективом, дає надію, що у нього великі плани щодо майбутнього хору», — сказав по телефону журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій Ігор Курилів.Зазначимо, виконувачем обов’язків генерального директора та художнього керівника хору Верьовки був Ігор Курилів. Він обіймав цю посаду понад чотири з половиною роки.Нагадаємо, нещодавно Вадим Яценко став власником нового розкішного авто. Вартість такої машини з салону становить понад 30 тисяч доларів.

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