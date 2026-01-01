За всі роки спостережень: у Луцьку 28 червня – абсолютний максимум температур

За всі роки спостережень: у Луцьку 28 червня – абсолютний максимум температур
За даними спостережень метеостанції, 28 червня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +36,7°﻿С, що перевищило абсолютний максимум за всі роки спостережень (з 1947 року).

Про це повідомили у Волинському обласному гідрометцентрі.

Як зазначили у Центрі, попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1963 році і становило +33,9°﻿С, попередній абсолютний максимум фіксувався 29 серпня 2023 року і становив +36,4°﻿С.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі - у вівторок, 30 червня, на території Волинської області прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.

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Теги: Температурні рекорди, червень, Луцьк
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