За всі роки спостережень: у Луцьку 28 червня – абсолютний максимум температур
Сьогодні, 11:02
За даними спостережень метеостанції, 28 червня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +36,7°С, що перевищило абсолютний максимум за всі роки спостережень (з 1947 року).
Про це повідомили у Волинському обласному гідрометцентрі.
Як зазначили у Центрі, попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1963 році і становило +33,9°С, попередній абсолютний максимум фіксувався 29 серпня 2023 року і становив +36,4°С.
Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі - у вівторок, 30 червня, на території Волинської області прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомили у Волинському обласному гідрометцентрі.
Як зазначили у Центрі, попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1963 році і становило +33,9°С, попередній абсолютний максимум фіксувався 29 серпня 2023 року і становив +36,4°С.
Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі - у вівторок, 30 червня, на території Волинської області прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де освіжитися у спеку: добірка басейнів Луцька та околиць із цінами на літо-2026
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