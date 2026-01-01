Загибель комбрига Кононнікова: у полковника було вогнепальне поранення

Володимира Кононнікова, якого у неділю, 28 червня, знайшли мертвим, було вогнепальне поранення. Обставини його загибелі встановлюють правоохоронці.



Про це повідомила поліція Запорізької області.



«Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням», — йдеться у повідомленні правоохоронців.



За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.



Раніше Оперативне командування «Південь»



У командуванні зазначили, що за попередніми даними ознак насильницької смерті не виявлено.



«Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування», — наголосили в ОК «Південь».



Полковника Кононнікова характеризують як відданого Україні офіцера та відповідального командира, який дбав про особовий склад своєї бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника, було вогнепальне поранення. Обставини його загибелі встановлюють правоохоронці.Про це повідомила поліція Запорізької області.«Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням», — йдеться у повідомленні правоохоронців.За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.Раніше Оперативне командування «Південь» повідомило про смерть командира 154-ї ОМБр полковника Володимира Кононнікова.У командуванні зазначили, що за попередніми даними ознак насильницької смерті не виявлено.«Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування», — наголосили в ОК «Південь».Полковника Кононнікова характеризують як відданого Україні офіцера та відповідального командира, який дбав про особовий склад своєї бригади.

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