Загибель комбрига Кононнікова: у полковника було вогнепальне поранення

Загибель комбрига Кононнікова: у полковника було вогнепальне поранення
У командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова, якого у неділю, 28 червня, знайшли мертвим, було вогнепальне поранення. Обставини його загибелі встановлюють правоохоронці.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

«Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Раніше Оперативне командування «Південь» повідомило про смерть командира 154-ї ОМБр полковника Володимира Кононнікова.

У командуванні зазначили, що за попередніми даними ознак насильницької смерті не виявлено.

«Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування», — наголосили в ОК «Південь».

Полковника Кононнікова характеризують як відданого Україні офіцера та відповідального командира, який дбав про особовий склад своєї бригади.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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