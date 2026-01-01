Загибель комбрига Кононнікова: у полковника було вогнепальне поранення
Сьогодні, 08:45
У командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова, якого у неділю, 28 червня, знайшли мертвим, було вогнепальне поранення. Обставини його загибелі встановлюють правоохоронці.
Про це повідомила поліція Запорізької області.
«Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням», — йдеться у повідомленні правоохоронців.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Раніше Оперативне командування «Південь» повідомило про смерть командира 154-ї ОМБр полковника Володимира Кононнікова.
У командуванні зазначили, що за попередніми даними ознак насильницької смерті не виявлено.
«Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування», — наголосили в ОК «Південь».
Полковника Кононнікова характеризують як відданого Україні офіцера та відповідального командира, який дбав про особовий склад своєї бригади.
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Про це повідомила поліція Запорізької області.
«Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням», — йдеться у повідомленні правоохоронців.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Раніше Оперативне командування «Південь» повідомило про смерть командира 154-ї ОМБр полковника Володимира Кононнікова.
У командуванні зазначили, що за попередніми даними ознак насильницької смерті не виявлено.
«Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування», — наголосили в ОК «Південь».
Полковника Кононнікова характеризують як відданого Україні офіцера та відповідального командира, який дбав про особовий склад своєї бригади.
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