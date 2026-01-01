У Росії визнали, що доведеться купувати бензин за кордоном

У Росії визнали, що доведеться купувати бензин за кордоном
Уряд Росії планує запровадити заходи для стабілізації внутрішнього паливного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що Москва запустила два механізми, які в Кремлі називають "ключовими заходами" для паливного ринку. Для обох створено спеціальні податкові умови.

"У нас два ключові заходи, які зараз уже реалізуються і для яких створено преференційні податкові умови, що дозволяють забезпечити економіку. Перший захід - це імпорт", - сказав віце-прем'єр.

Другим кроком стало зниження нормативу обов'язкових продажів бензину на біржі - з 15% до 10% від обсягу виробництва.

Також російський уряд обмежив крок коливань ціни на торгах: не більше однієї сотої від кожної угоди. Фактично йдеться про ручне втручання в біржові механізми.

"По-перше, це рішення ми обговорювали на штабі. Це один із заходів, у тому числі спрямованих на стабілізацію ситуації саме на біржовому ринку. І вже з 15% до 10% знижено. Вже рішення прийнято. І також прийнято рішення на біржі обмежити крок по коливаннях ціни в розмірі не більше однієї сотої від кожної угоди", - пояснив Новак.

Ініціативу про зниження нормативу раніше внесли Федеральна антимонопольна служба та Міненерго РФ.

Зміни мають діяти з 1 липня по 30 вересня 2026 року - тобто весь літній період, коли в Росії традиційно зростає попит на пальне і коли українські далекобійні дрони продовжують уражати російські НПЗ.

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Теги: паливна криза, Росія
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