Яка буде погода на Волині у понеділок, 29 червня

Яка буде погода на Волині у понеділок, 29 червня
Волинські синоптики прогнозують у понеділок, 29 червня на теориторії Луцька та Волинської області спекотну погоду.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, у Луцьку буде малохмарно, без опадів. Видимість 6-10 км. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень сильна спека 36-38°.

На території Волинської області також малохмарно та без опадів. Проте, в другий половині дня місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Видимість 6-10 км. Вітер західний, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 19-24°, вдень сильна спека 34-39°.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода, прогноз
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