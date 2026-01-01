Яка буде погода на Волині у понеділок, 29 червня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Так, у Луцьку буде малохмарно, без опадів. Видимість 6-10 км. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень сильна спека 36-38°.



На території Волинської області також малохмарно та без опадів. Проте, в другий половині дня місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Видимість 6-10 км. Вітер західний, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 19-24°, вдень сильна спека 34-39°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики прогнозують у понеділок, 29 червня на теориторії Луцька та Волинської області спекотну погоду.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Так, у Луцьку буде малохмарно, без опадів. Видимість 6-10 км. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень сильна спека 36-38°.На території Волинської області також малохмарно та без опадів. Проте, в другий половині дня місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Видимість 6-10 км. Вітер західний, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 19-24°, вдень сильна спека 34-39°.

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