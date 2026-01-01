Діти Героїв з Луцької громади вирушили на відпочинок до Польщі

40 дітей Героїв із Луцької та Сумської громад вирушили на відпочинок та оздоровлення до Польщі завдяки співпраці Луцької громади з американськими партнерами з міста Кент.Ініціатива реалізується в межах системної підтримки дітей українських захисників, яку партнери з США надають уже не вперше, - повідомляє ВСН.25 дітей Героїв з Луцької та 15 з Сумської громад відправились на відпочинок та оздоровлення до Польщі.Ця унікальна можливість зʼявилась завдяки співпраці Луцької громади з американськими партнерами з міста Кент. Саме вони, вже не вперше, забезпечують відпочинок українських дітей.До слова, в минулому році 18 дітей з Луцької громади відпочивали в Америці. Депутат висловив сподівання, що і в наступному році діти поїдуть на відпочинок в США, адже мають уже попередні напрацювання.«Системні поїздки та напрацювання партнерських відносин з США дає свій результат! Дякую Evangelical Baptist Church of Kent, Департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради та всій нашій команді за роботу», – додав Роман Кравчук.