Діти Героїв з Луцької громади вирушили на відпочинок до Польщі

Діти Героїв з Луцької громади вирушили на відпочинок до Польщі
40 дітей Героїв із Луцької та Сумської громад вирушили на відпочинок та оздоровлення до Польщі завдяки співпраці Луцької громади з американськими партнерами з міста Кент.

Ініціатива реалізується в межах системної підтримки дітей українських захисників, яку партнери з США надають уже не вперше, - повідомляє ВСН.

25 дітей Героїв з Луцької та 15 з Сумської громад відправились на відпочинок та оздоровлення до Польщі.

Ця унікальна можливість зʼявилась завдяки співпраці Луцької громади з американськими партнерами з міста Кент. Саме вони, вже не вперше, забезпечують відпочинок українських дітей.

До слова, в минулому році 18 дітей з Луцької громади відпочивали в Америці. Депутат висловив сподівання, що і в наступному році діти поїдуть на відпочинок в США, адже мають уже попередні напрацювання.

«Системні поїздки та напрацювання партнерських відносин з США дає свій результат! Дякую Evangelical Baptist Church of Kent, Департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради та всій нашій команді за роботу», – додав Роман Кравчук.

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Теги: Луцьк, відпочинок
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