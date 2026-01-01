Спека у Луцьку побила новий рекорд

температурний рекорд.



Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики розповіли про новий рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.



За даними спостережень метеостанції, 1 липня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +35,3°С.



Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2019 році і становило +32,4°С.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 1 липня, в обласному центрі Волині спека вкотре побилаПро це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики розповіли про новий рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.За даними спостережень метеостанції, 1 липня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +35,3°С.Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2019 році і становило +32,4°С.

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