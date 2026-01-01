Спека у Луцьку побила новий рекорд

Спека у Луцьку побила новий рекорд
Учора, 1 липня, в обласному центрі Волині спека вкотре побила температурний рекорд.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики розповіли про новий рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.

За даними спостережень метеостанції, 1 липня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +35,3°С.

Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2019 році і становило +32,4°С.

Спека у Луцьку побила новий рекорд

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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