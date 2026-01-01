Monobank зробив популярну послугу платною: що змінилося для клієнтів банку

Monobank зробив популярну послугу платною: що змінилося для клієнтів банку
Від 1 липня популярна послуга для клієнтів Monobank стає платною. Йдеться про поповнення карток готівкою через термінали EasyPay. Тепер для клієнтів банку повертають комісію за проведення таких операцій.

Про це користувачів попередили в застосунку банку.

За попередніми даними, стандартний тариф мережі становить 1% від суми поповнення та додаткові 5 гривень.

Водночас безкоштовно внести готівку на картку monobank можна в терміналах monobox і abank, мережі City24, а також у касах Укрпошти та таких банків:

«А-Банк»;

«Універсал Банк»;

«Укргазбанк»;

«Акордбанк».

Крім того, від 26 червня в Україні почали діяти нові правила роботи з терміналами самообслуговування.

Тепер для внесення будь-якої суми коштів громадяни мають обов’язково пройти верифікацію за допомогою одноразового SMS-коду або телефонного дзвінка.


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Теги: Monobank, комісія
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