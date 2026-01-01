Monobank зробив популярну послугу платною: що змінилося для клієнтів банку
Сьогодні, 07:15
Від 1 липня популярна послуга для клієнтів Monobank стає платною. Йдеться про поповнення карток готівкою через термінали EasyPay. Тепер для клієнтів банку повертають комісію за проведення таких операцій.
Про це користувачів попередили в застосунку банку.
За попередніми даними, стандартний тариф мережі становить 1% від суми поповнення та додаткові 5 гривень.
Водночас безкоштовно внести готівку на картку monobank можна в терміналах monobox і abank, мережі City24, а також у касах Укрпошти та таких банків:
«А-Банк»;
«Універсал Банк»;
«Укргазбанк»;
«Акордбанк».
Крім того, від 26 червня в Україні почали діяти нові правила роботи з терміналами самообслуговування.
Тепер для внесення будь-якої суми коштів громадяни мають обов’язково пройти верифікацію за допомогою одноразового SMS-коду або телефонного дзвінка.
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Про це користувачів попередили в застосунку банку.
За попередніми даними, стандартний тариф мережі становить 1% від суми поповнення та додаткові 5 гривень.
Водночас безкоштовно внести готівку на картку monobank можна в терміналах monobox і abank, мережі City24, а також у касах Укрпошти та таких банків:
«А-Банк»;
«Універсал Банк»;
«Укргазбанк»;
«Акордбанк».
Крім того, від 26 червня в Україні почали діяти нові правила роботи з терміналами самообслуговування.
Тепер для внесення будь-якої суми коштів громадяни мають обов’язково пройти верифікацію за допомогою одноразового SMS-коду або телефонного дзвінка.
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