Monobank зробив популярну послугу платною: що змінилося для клієнтів банку

Від 1 липня популярна послуга для клієнтів Monobank стає платною. Йдеться про поповнення карток готівкою через термінали EasyPay. Тепер для клієнтів банку повертають комісію за проведення таких операцій.Про це користувачів попередили в застосунку банку.За попередніми даними, стандартний тариф мережі становить 1% від суми поповнення та додаткові 5 гривень.Водночас безкоштовно внести готівку на картку monobank можна в терміналах monobox і abank, мережі City24, а також у касах Укрпошти та таких банків:«А-Банк»;«Універсал Банк»;«Укргазбанк»;«Акордбанк».Крім того, від 26 червня в Україні почали діяти нові правила роботи з терміналами самообслуговування.Тепер для внесення будь-якої суми коштів громадяни мають обов’язково пройти верифікацію за допомогою одноразового SMS-коду або телефонного дзвінка.