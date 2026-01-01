Сильна спека заважає спати: простий трюк, який покращить ваш сон влітку

Сильна спека заважає спати: простий трюк, який покращить ваш сон влітку
Спекотні літні ночі часто перетворюють засинання на справжній виклик. Відкрите вікно допомагає врятуватися від духоти, але разом із прохолодою у спальню приходить зайве світло, яке може заважати якісному відпочинку.

Експерти розповіли Vogue España про один спосіб, який забезпечить гарний сон навіть у спекотні ночі, передає ТСН.

Один із простих способів створити комфортніші умови для сну навіть улітку — маска для очей. Вона допомагає блокувати світло та підтримувати природні процеси, які дуже необхідні для повноцінного відновлення організму.

Спеціаліст з нейропсихології Франсіско Міра наголошує, що блокування зовнішніх подразників за допомогою маски для очей може покращити якість сну. Це має чітке фізіологічне пояснення, адже світло безпосередньо впливає на вироблення мелатоніну — гормону, який відповідає за засинання.

Розсіяне світло є одним з головних регуляторів циркадного ритму, оскільки воно безпосередньо впливає на секрецію мелатоніну. Навіть низький рівень світла, що проникає крізь штори може частково пригнічувати вироблення мелатоніну, затримуючи перехід у фази глибокого сну.

«Завдяки масці для очей, яка блокує світло, це втручання зменшується, створюючи більш сприятливе середовище для відпочинку мозку та підтримки більш стабільних і безперервних циклів сну», — розповів доктор.

Окрім блокування світла, маска для очей забезпечує ефект сенсорної ізоляції, який допомагає генерувати чіткий сигнал про те, що час спати. Зменшуючи візуальні подразники, які можуть підтримувати мозок у стані пильності або активації, вона сприяє розслабленню та переходу до стану глибокого спокою.

«Цей ефект особливо актуальний у міському середовищі або кімнатах із зовнішніми джерелами світла, де навіть невеликі коливання світла можуть викликати мікропробудження», — стверджує Франсіско Міра.

Інші переваги масок

Хоча ці рекомендації надаються в контексті особливо спекотного літа, втім, зі слів спеціалістів, реальність така, що маска для очей має сенс цілий рік, бо допомагає, коли є інші джерела світла.

«В ідеалі слід спати в якомога темнішій кімнаті. Якщо це неможливо, маска для очей може бути простим, недорогим та ефективним інструментом для створення темряви, необхідної вашому мозку для кращого сну», — наголосив доктор.

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Теги: сон, спека
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