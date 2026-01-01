Курс валют на 2 липня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 2 липня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 2 липня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 3 копійки та становить 44,76 грн. Змінилися й показники євро та злотого: впали на 6 і 2 копійки відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,76 (-3 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,97 (-6 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,86 (-2 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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