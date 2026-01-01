Чи очікувати магнітні бурі 2 липня: прогноз

У четвер, 2 липня 2026 року, прогнозують середню магнітну активність.Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на високому рівні. Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.