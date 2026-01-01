Україна відкриває експорт озброєння для країн-партнерів, — Федоров





Про це написав міністр оборони Михайло Федоров, пише



За його словами, нововведення встановлюють єдині правила для держави, виробників і партнерів у питанні експорту зброї.



«Це завдання, яке поставив президент України, щоб українські виробники отримали зрозумілі правила роботи з міжнародними партнерами, могли масштабувати виробництво, залучати інвестиції та водночас гарантувати першочергове забезпечення потреб Сил оборони України», — написав Федоров.



Як працюватиме експорт?



Країни, які мають з Україною партнерство в межах Drone Deal, отримають можливість закуповувати українське озброєння, технології та працювати безпосередньо з українськими виробниками.



Уряд запровадив прозору процедуру розгляду заявок на експорт від виробників — їх розглядатимуть у чітко визначений термін — до 30 днів. Механізм поширюється на передання озброєння та оборонних технологій вартістю від 15 мільйонів гривень.



Так, перелік держав, яким українські виробники дронів зможуть експортувати зброю, формуватиме МЗС, а список критичних товарів, які не можуть передаватися, складатиме Міністерство оборони разом з іншими уповноваженими органами.



Торгівля українськими оборонними технологіями відбуватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності, а повторний перепродаж або передання третім сторонам можливі лише за письмовою згодою України. Якщо продукцію, вироблену за українськими технологіями, експортуватимуть до третіх країн, 20% її вартості надходитиме до державного бюджету.



Чи можуть відмовити в експорті?



Утім, якщо держава потребуватиме певного озброєння, дозвіл на експорт можуть не надати. Водночас виробник зможе експортувати продукцію, якщо гарантує одночасне виконання державного контракту та експортного замовлення.



«Український defense tech уже довів свою ефективність на полі бою. Наше завдання — створити умови, за яких українські виробники зможуть масштабувати виробництво, відкривати нові ринки та залучати міжнародні інвестиції, не втрачаючи пріоритету забезпечення Сил оборони», — додав міністр оборони.



Проблема з експортом українських дронів



Раніше українські виробники дронів, зокрема UForce, Wild Hornets і SkyFall, заявляли, що отримали запити на експорт від країн Близького Сходу, проте не можуть укласти контрактів, бо чекають на дозвіл від держави.



Так, генеральний директор технологічної компанії UForce Олег Рогинський заявив, що країни Близького Сходу цікавляться їхнім морським безпілотником Magura, але «всі сидять і чекають».



Як говорила народна депутатка України Галина Янченко, існує великий ризик того, що Україна може втратити можливість швидкого розвитку експортного ринку дронів, яку створила операція в Ірані.



Згодом голова Офісу президента Кирило Буданов говорив, що вільний продаж зброї в умовах гарячої фази війни неможливий, а Україна може продавати лише ті види озброєння, які є в надлишку, зокрема морські дрони й застарілі для сучасної війни моделі безпілотників.



Пізніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна вже погодила всі деталі щодо експорту озброєння на рівні державних інституцій. Київ запропонував партнерам, які допомагають Україні, окремий формат співпраці Drone Deals. Президент говорив, що профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український уряд затвердив механізм експорту українського озброєння для країн-партнерів. Утім, якщо держава має потребу в певному озброєнні, дозвіл на експорт можуть не надати.Про це написав міністр оборони, пише Громадське За його словами, нововведення встановлюють єдині правила для держави, виробників і партнерів у питанні експорту зброї.«Це завдання, яке поставив президент України, щоб українські виробники отримали зрозумілі правила роботи з міжнародними партнерами, могли масштабувати виробництво, залучати інвестиції та водночас гарантувати першочергове забезпечення потреб Сил оборони України», — написав Федоров.Країни, які мають з Україною партнерство в межах Drone Deal, отримають можливість закуповувати українське озброєння, технології та працювати безпосередньо з українськими виробниками.Уряд запровадив прозору процедуру розгляду заявок на експорт від виробників — їх розглядатимуть у чітко визначений термін — до 30 днів. Механізм поширюється на передання озброєння та оборонних технологій вартістю від 15 мільйонів гривень.Так, перелік держав, яким українські виробники дронів зможуть експортувати зброю, формуватиме МЗС, а список критичних товарів, які не можуть передаватися, складатиме Міністерство оборони разом з іншими уповноваженими органами.Торгівля українськими оборонними технологіями відбуватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності, а повторний перепродаж або передання третім сторонам можливі лише за письмовою згодою України. Якщо продукцію, вироблену за українськими технологіями, експортуватимуть до третіх країн, 20% її вартості надходитиме до державного бюджету.Утім, якщо держава потребуватиме певного озброєння, дозвіл на експорт можуть не надати. Водночас виробник зможе експортувати продукцію, якщо гарантує одночасне виконання державного контракту та експортного замовлення.«Український defense tech уже довів свою ефективність на полі бою. Наше завдання — створити умови, за яких українські виробники зможуть масштабувати виробництво, відкривати нові ринки та залучати міжнародні інвестиції, не втрачаючи пріоритету забезпечення Сил оборони», — додав міністр оборони.Раніше українські виробники дронів, зокрема UForce, Wild Hornets і SkyFall, заявляли, що отримали запити на експорт від країн Близького Сходу, проте не можуть укласти контрактів, бо чекають на дозвіл від держави.Так, генеральний директор технологічної компанії UForceзаявив, що країни Близького Сходу цікавляться їхнім морським безпілотником Magura, але «всі сидять і чекають».Як говорила народна депутатка України Галина Янченко, існує великий ризик того, що Україна може втратити можливість швидкого розвитку експортного ринку дронів, яку створила операція в Ірані.Згодом голова Офісу президентаговорив, що вільний продаж зброї в умовах гарячої фази війни неможливий, а Україна може продавати лише ті види озброєння, які є в надлишку, зокрема морські дрони й застарілі для сучасної війни моделі безпілотників.Пізніше президентговорив, що Україна вже погодила всі деталі щодо експорту озброєння на рівні державних інституцій. Київ запропонував партнерам, які допомагають Україні, окремий формат співпраці Drone Deals. Президент говорив, що профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%.

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