У Києві - прямі влучання щонайменше в 20 будинків

У Києві - прямі влучання щонайменше в 20 будинків
Цієї ночі Росія вкотре здійснила цинічну масовану атаку на Україну. Ворог застосував десятки балістичних ракет. Найбільше постраждав Київ.

"Станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Загалом відомо про 86 постраждалих, серед них — двоє дітей. Медики надають усю необхідну допомогу", - повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Є прямі влучання щонайменше в 20 житлових будинків. Загалом унаслідок обстрілів у столиці пошкоджено ще близько сотні будинків. Рятувальники ДСНС продовжують роботу на 15 локаціях, розбирають завали. На жаль, під руїнами ще можуть залишатися люди.

У Києві - прямі влучання щонайменше в 20 будинків
У Києві - прямі влучання щонайменше в 20 будинків
У Києві - прямі влучання щонайменше в 20 будинків
У Києві - прямі влучання щонайменше в 20 будинків



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві - прямі влучання щонайменше в 20 будинків
Сьогодні, 09:58
Обірвалося життя відомого волинського тренера
Сьогодні, 09:44
Україна відкриває експорт озброєння для країн-партнерів, — Федоров
Сьогодні, 09:32
Нічний обстріл Києва: відомо про 13 загиблих і понад 30 поранених
Сьогодні, 09:21
Спека у Луцьку побила новий рекорд
Сьогодні, 09:09
Медіа
відео
1/8