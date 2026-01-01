У Києві - прямі влучання щонайменше в 20 будинків





"Станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Загалом відомо про 86 постраждалих, серед них — двоє дітей. Медики надають усю необхідну допомогу", - повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.



Є прямі влучання щонайменше в 20 житлових будинків. Загалом унаслідок обстрілів у столиці пошкоджено ще близько сотні будинків. Рятувальники ДСНС продовжують роботу на 15 локаціях, розбирають завали. На жаль, під руїнами ще можуть залишатися люди.









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