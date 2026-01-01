Сьогодні на Волині зустрічатимуть воїна, який пройшов пекло російського полону, Сергія Кизуна
Сьогодні, 10:13
На Волинь повертається захисник Сергій Кизун, який пройшов пекло російського полону.
Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"Сьогодні, 2 липня, орієнтовно о 16:00–17:00, у селі Литовеж біля Дія.Центру зустрічатимемо нашого Захисника — Сергія Кизуна, який після тривалого полону повертається на рідну землю.
Запрошуємо всіх жителів громади прийти та гідно зустріти нашого Героя.
Нехай першими, кого він побачить удома, будуть вдячні земляки з українськими прапорами, щирими усмішками та теплими словами підтримки.
Покажімо, що ми пам’ятаємо, цінуємо і чекаємо кожного, хто боронив Україну", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"Сьогодні, 2 липня, орієнтовно о 16:00–17:00, у селі Литовеж біля Дія.Центру зустрічатимемо нашого Захисника — Сергія Кизуна, який після тривалого полону повертається на рідну землю.
Запрошуємо всіх жителів громади прийти та гідно зустріти нашого Героя.
Нехай першими, кого він побачить удома, будуть вдячні земляки з українськими прапорами, щирими усмішками та теплими словами підтримки.
Покажімо, що ми пам’ятаємо, цінуємо і чекаємо кожного, хто боронив Україну", - йдеться в повідомленні.
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