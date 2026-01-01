Сьогодні на Волині зустрічатимуть воїна, який пройшов пекло російського полону, Сергія Кизуна

Сьогодні на Волині зустрічатимуть воїна, який пройшов пекло російського полону, Сергія Кизуна
На Волинь повертається захисник Сергій Кизун, який пройшов пекло російського полону.

Про це повідомили у Литовезькій громаді.

"Сьогодні, 2 липня, орієнтовно о 16:00–17:00, у селі Литовеж біля Дія.Центру зустрічатимемо нашого Захисника — Сергія Кизуна, який після тривалого полону повертається на рідну землю.

Запрошуємо всіх жителів громади прийти та гідно зустріти нашого Героя.

Нехай першими, кого він побачить удома, будуть вдячні земляки з українськими прапорами, щирими усмішками та теплими словами підтримки.

Покажімо, що ми пам’ятаємо, цінуємо і чекаємо кожного, хто боронив Україну", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні на Волині зустрічатимуть воїна, який пройшов пекло російського полону, Сергія Кизуна

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Теги: воїн, полон, повернення
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