Сьогодні на Волині зустрічатимуть воїна, який пройшов пекло російського полону, Сергія Кизуна

На Волинь повертається захисник, який пройшов пекло російського полону.Про це повідомили у Литовезькій громаді."Сьогодні, 2 липня, орієнтовно о 16:00–17:00, у селі Литовеж біля Дія.Центру зустрічатимемо нашого Захисника — Сергія Кизуна, який після тривалого полону повертається на рідну землю.Запрошуємо всіх жителів громади прийти та гідно зустріти нашого Героя.Нехай першими, кого він побачить удома, будуть вдячні земляки з українськими прапорами, щирими усмішками та теплими словами підтримки.Покажімо, що ми пам’ятаємо, цінуємо і чекаємо кожного, хто боронив Україну", - йдеться в повідомленні.