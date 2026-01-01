На Волині через метелика вже 7 років триває карантин

нашестя американського білого метелика становить 45 тисяч 814 гектарів. Боротьба зі шкідником триває сьомий рік.



Про це пише Ірину Хайдукову.



Де діє карантин і з якого часу



Вперше американського білого метелика виявили у 2019 році у місті Рожище. З того часу на Волині сьомий рік триває карантин через нашестя шкідника.



"Є 13 окремих ділянок, де запроваджено карантин через поширення американського білого метелика. Це Луцький район, Ковельський і Камінь-Каширський. У Володимирському районі наразі немає карантинних режимів", — каже Ірина Хайдукова.



Зі слів посадовиці, найефективнішим методом боротьби зі шкідником є агротехнічні та механічні методи, які передбачають збір, знищення гусениці та кладок яєць.



"Йдеться про обрізку, спалювання павутинних гнізд, які ми спостерігаємо на деревах в період відродження цього шкідника. Коли ми знищуємо їх безпосередньо в гнізді, є найбільша ймовірність, що ми його можемо побороти", — говорить начальниця відділу.



Торік на боротьбу з американським білим метеликом на території Луцької громади виділили 100 тисяч гривень з міського бюджету. За ці гроші на деревах ставили феромонні пастки. За словами Ірини Хайдукової, такий спосіб допомагає виявити гусінь шкідника або павутинні гнізда на деревах.



"Щоб був ефект, треба велику кількість таких пасток закуповувати, щоб створити сонцевий вакуум і тоді є ймовірність, що це вплине якось на популяцію даного шкідника. З нашого досвіду, це просто спосіб встановити біологію розвитку даного шкідника", — каже посадовиця.



Коли можуть скасувати карантин



Як сказала Ірина Хайдукова, 26 червня під час обстежень спеціалісти фітосанітарної безпеки вперше цього року виявили павутинні гнізда на території Луцького району, де запроваджений карантинний режим.



"У травні-червні ми не спостерігали появу та вихід американського білого метелика на територіях запровадження карантину на Волині, як це було у минулі роки. Можливо, це було пов'язано з погодніми умовами та холодною весною", — зазначає Ірина Хайдукова.



Карантин через нашестя американського білого метелика на Волині можуть зняти лише у тому випадку, якщо впродовж п'яти років не буде зафіксовано наявності шкідника, додала начальниця відділу карантину рослин.



Довідково:



Американський білий метелик — це агресивний шкідник, що пошкоджує понад 250 видів плодових, декоративних, лісових дерев, особливо полюбляє шовковицю, клен, волоський горіх, плодові дерева. Поширюється на відстань від 25 до 40 км, тривалість життя комахи — 6-14 діб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на кінець червня 2026 року на території Волинської області карантинна зона черезамериканського білого метелика становить 45 тисяч 814 гектарів. Боротьба зі шкідником триває сьомий рік.Про це пише Суспільне з посиланням на начальницю відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби ВолиніВперше американського білого метелика виявили у 2019 році у місті Рожище. З того часу на Волині сьомий рік триває карантин через нашестя шкідника."Є 13 окремих ділянок, де запроваджено карантин через поширення американського білого метелика. Це Луцький район, Ковельський і Камінь-Каширський. У Володимирському районі наразі немає карантинних режимів", — каже Ірина Хайдукова.Зі слів посадовиці, найефективнішим методом боротьби зі шкідником є агротехнічні та механічні методи, які передбачають збір, знищення гусениці та кладок яєць."Йдеться про обрізку, спалювання павутинних гнізд, які ми спостерігаємо на деревах в період відродження цього шкідника. Коли ми знищуємо їх безпосередньо в гнізді, є найбільша ймовірність, що ми його можемо побороти", — говорить начальниця відділу.Торік на боротьбу з американським білим метеликом на території Луцької громади виділили 100 тисяч гривень з міського бюджету. За ці гроші на деревах ставили феромонні пастки. За словами Ірини Хайдукової, такий спосіб допомагає виявити гусінь шкідника або павутинні гнізда на деревах."Щоб був ефект, треба велику кількість таких пасток закуповувати, щоб створити сонцевий вакуум і тоді є ймовірність, що це вплине якось на популяцію даного шкідника. З нашого досвіду, це просто спосіб встановити біологію розвитку даного шкідника", — каже посадовиця.Як сказала Ірина Хайдукова, 26 червня під час обстежень спеціалісти фітосанітарної безпеки вперше цього року виявили павутинні гнізда на території Луцького району, де запроваджений карантинний режим."У травні-червні ми не спостерігали появу та вихід американського білого метелика на територіях запровадження карантину на Волині, як це було у минулі роки. Можливо, це було пов'язано з погодніми умовами та холодною весною", — зазначає Ірина Хайдукова.Карантин через нашестя американського білого метелика на Волині можуть зняти лише у тому випадку, якщо впродовж п'яти років не буде зафіксовано наявності шкідника, додала начальниця відділу карантину рослин.

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