У Луцьку небайдужа громадянка помітила 2-річну дівчинку, яка сама йшла поблизу дороги

У Луцьку небайдужа громадянка помітила 2-річну дівчинку, яка сама йшла поблизу дороги
Днями у Луцьку на вулиці Кравчука небайдужа громадянка помітила 2-річну дівчинку, яка сама йшла поблизу проїзної частини.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Поруч не було жодного дорослого, тож жінка одразу повідомила про це на лінію 102 та залишилася з дитиною до приїзду патрульних.

Згодом на місце події прийшла мати дівчинки. Як з’ясувалося, вона відпустила дитину гуляти у двір разом зі старшою донькою, однак малеча залишилася без належного нагляду й опинилася далеко від дому", - йдеться в повідомленні.

Патрульні передали інформацію про подію працівникам ювенальної превенції для подальшого з’ясування всіх обставин.


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Теги: Луцьк, патрульні, дівчинка
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