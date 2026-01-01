У Луцьку небайдужа громадянка помітила 2-річну дівчинку, яка сама йшла поблизу дороги
Сьогодні, 10:53
Днями у Луцьку на вулиці Кравчука небайдужа громадянка помітила 2-річну дівчинку, яка сама йшла поблизу проїзної частини.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Поруч не було жодного дорослого, тож жінка одразу повідомила про це на лінію 102 та залишилася з дитиною до приїзду патрульних.
Згодом на місце події прийшла мати дівчинки. Як з’ясувалося, вона відпустила дитину гуляти у двір разом зі старшою донькою, однак малеча залишилася без належного нагляду й опинилася далеко від дому", - йдеться в повідомленні.
Патрульні передали інформацію про подію працівникам ювенальної превенції для подальшого з’ясування всіх обставин.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Поруч не було жодного дорослого, тож жінка одразу повідомила про це на лінію 102 та залишилася з дитиною до приїзду патрульних.
Згодом на місце події прийшла мати дівчинки. Як з’ясувалося, вона відпустила дитину гуляти у двір разом зі старшою донькою, однак малеча залишилася без належного нагляду й опинилася далеко від дому", - йдеться в повідомленні.
Патрульні передали інформацію про подію працівникам ювенальної превенції для подальшого з’ясування всіх обставин.
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