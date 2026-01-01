У Луцьку небайдужа громадянка помітила 2-річну дівчинку, яка сама йшла поблизу дороги

Днями у Луцьку на вулиці Кравчука небайдужа громадянка помітила 2-річну дівчинку, яка сама йшла поблизу проїзної частини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Поруч не було жодного дорослого, тож жінка одразу повідомила про це на лінію 102 та залишилася з дитиною до приїзду патрульних.Згодом на місце події прийшла мати дівчинки. Як з’ясувалося, вона відпустила дитину гуляти у двір разом зі старшою донькою, однак малеча залишилася без належного нагляду й опинилася далеко від дому", - йдеться в повідомленні.Патрульні передали інформацію про подію працівникам ювенальної превенції для подальшого з’ясування всіх обставин.