Далекобійні санкції: ССО поцілили у російський НПЗ за 800 км від кордону

У ніч на 2 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та ГУР успішно уразили Кстовський НПЗ у Нижньогородській області рф.Про це у телеграмі повідомляють ССО ЗСУ.Це четвертий за потужністю нафтопереробний завод у росії. Він виробляє близько 11 відсотків усього. Московський регіон – основний напрямок збуту. Кстовський НПЗ забезпечував близько третини паливних потреб Москви.До цілі від кордону України було близько 800 кілометрів. На підприємстві зафіксовано потужну пожежу.«Сили спеціальних операцій продовжують реалізовувати українські далекобійні санкції, повертаючи війну та її наслідки туди, звідки вона прийшла», - зазначили в ССО.