На облаштування кільцевого руху на луцькому перехресті нема грошей





Передпроєкт капітального ремонту підготували ще у 2025 році, повідомляє



Зараз це перехрестя має Y-подібну форму, де один із під’їздів примикає під непрямим кутом. Через це там виникає багато конфліктних точок, складно виконувати ліві повороти, автомобілі часто рухаються на високій швидкості, а в години пік утворюються затори.



За даними міськради, упродовж 2023—2025 років це перехрестя не вважається аварійно небезпечним і не є місцем концентрації ДТП.



Кільцевий рух дозволив би:



• зменшити швидкість на в’їздах;

• знизити аварійність;

• рівномірніше розподілити транспортні потоки;

• покращити пропускну здатність.



Також це допомогло б мінімізувати шум і викиди та облаштувати озеленення в центрі розв’язки.



Проєкт передбачає не лише саме кільце, а й комплекс робіт, зокрема будівництво дорожнього покриття, острівців безпеки, вело- і пішохідних доріжок, підпірної стінки, систем водовідведення та нове освітлення.



Орієнтовна вартість робіт станом на листопад 2025 року — понад 24 млн грн. З того часу суму не переглядали.



Наразі в бюджеті громади немає коштів ні на розробку проєктно-кошторисної документації, ні на саме будівництво.



У міськраді зазначають, що повернуться до цього питання, якщо бюджет буде перевиконано і з’явиться фінансування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На перехресті луцьких вулиць Потебні, Магістральної та Будівельної (село Рованці) планують облаштувати кільцевий рух, однак коштів на це поки що немає.Передпроєктпідготували ще у 2025 році, повідомляє misto.media з посиланням на відповідь департаменту ЖКГ Луцької міськради на інформаційний запит.Зараз це перехрестя має Y-подібну форму, де один із під’їздів примикає під непрямим кутом. Через це там виникає багато конфліктних точок, складно виконувати ліві повороти, автомобілі часто рухаються на високій швидкості, а в години пік утворюються затори.За даними міськради, упродовж 2023—2025 років це перехрестя не вважається аварійно небезпечним і не є місцем концентрації ДТП.Кільцевий рух дозволив би:• зменшити швидкість на в’їздах;• знизити аварійність;• рівномірніше розподілити транспортні потоки;• покращити пропускну здатність.Також це допомогло б мінімізувати шум і викиди та облаштувати озеленення в центрі розв’язки.Проєкт передбачає не лише саме кільце, а й комплекс робіт, зокрема будівництво дорожнього покриття, острівців безпеки, вело- і пішохідних доріжок, підпірної стінки, систем водовідведення та нове освітлення.Орієнтовна вартість робіт станом на листопад 2025 року — понад 24 млн грн. З того часу суму не переглядали.Наразі в бюджеті громади немає коштів ні на розробку проєктно-кошторисної документації, ні на саме будівництво.У міськраді зазначають, що повернуться до цього питання, якщо бюджет буде перевиконано і з’явиться фінансування.

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