На облаштування кільцевого руху на луцькому перехресті нема грошей

На облаштування кільцевого руху на луцькому перехресті нема грошей
На перехресті луцьких вулиць Потебні, Магістральної та Будівельної (село Рованці) планують облаштувати кільцевий рух, однак коштів на це поки що немає.

Передпроєкт капітального ремонту підготували ще у 2025 році, повідомляє misto.media з посиланням на відповідь департаменту ЖКГ Луцької міськради на інформаційний запит.

Зараз це перехрестя має Y-подібну форму, де один із під’їздів примикає під непрямим кутом. Через це там виникає багато конфліктних точок, складно виконувати ліві повороти, автомобілі часто рухаються на високій швидкості, а в години пік утворюються затори.

За даними міськради, упродовж 2023—2025 років це перехрестя не вважається аварійно небезпечним і не є місцем концентрації ДТП.

Кільцевий рух дозволив би:

• зменшити швидкість на в’їздах;
• знизити аварійність;
• рівномірніше розподілити транспортні потоки;
• покращити пропускну здатність.

Також це допомогло б мінімізувати шум і викиди та облаштувати озеленення в центрі розв’язки.

Проєкт передбачає не лише саме кільце, а й комплекс робіт, зокрема будівництво дорожнього покриття, острівців безпеки, вело- і пішохідних доріжок, підпірної стінки, систем водовідведення та нове освітлення.

Орієнтовна вартість робіт станом на листопад 2025 року — понад 24 млн грн. З того часу суму не переглядали.

Наразі в бюджеті громади немає коштів ні на розробку проєктно-кошторисної документації, ні на саме будівництво.

У міськраді зазначають, що повернуться до цього питання, якщо бюджет буде перевиконано і з’явиться фінансування.

На облаштування кільцевого руху на луцькому перехресті нема грошей

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Теги: ремонт, дороги
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