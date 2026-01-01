На облаштування кільцевого руху на луцькому перехресті нема грошей
Сьогодні, 11:53
На перехресті луцьких вулиць Потебні, Магістральної та Будівельної (село Рованці) планують облаштувати кільцевий рух, однак коштів на це поки що немає.
Передпроєкт капітального ремонту підготували ще у 2025 році, повідомляє misto.media з посиланням на відповідь департаменту ЖКГ Луцької міськради на інформаційний запит.
Зараз це перехрестя має Y-подібну форму, де один із під’їздів примикає під непрямим кутом. Через це там виникає багато конфліктних точок, складно виконувати ліві повороти, автомобілі часто рухаються на високій швидкості, а в години пік утворюються затори.
За даними міськради, упродовж 2023—2025 років це перехрестя не вважається аварійно небезпечним і не є місцем концентрації ДТП.
Кільцевий рух дозволив би:
• зменшити швидкість на в’їздах;
• знизити аварійність;
• рівномірніше розподілити транспортні потоки;
• покращити пропускну здатність.
Також це допомогло б мінімізувати шум і викиди та облаштувати озеленення в центрі розв’язки.
Проєкт передбачає не лише саме кільце, а й комплекс робіт, зокрема будівництво дорожнього покриття, острівців безпеки, вело- і пішохідних доріжок, підпірної стінки, систем водовідведення та нове освітлення.
Орієнтовна вартість робіт станом на листопад 2025 року — понад 24 млн грн. З того часу суму не переглядали.
Наразі в бюджеті громади немає коштів ні на розробку проєктно-кошторисної документації, ні на саме будівництво.
У міськраді зазначають, що повернуться до цього питання, якщо бюджет буде перевиконано і з’явиться фінансування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Передпроєкт капітального ремонту підготували ще у 2025 році, повідомляє misto.media з посиланням на відповідь департаменту ЖКГ Луцької міськради на інформаційний запит.
Зараз це перехрестя має Y-подібну форму, де один із під’їздів примикає під непрямим кутом. Через це там виникає багато конфліктних точок, складно виконувати ліві повороти, автомобілі часто рухаються на високій швидкості, а в години пік утворюються затори.
За даними міськради, упродовж 2023—2025 років це перехрестя не вважається аварійно небезпечним і не є місцем концентрації ДТП.
Кільцевий рух дозволив би:
• зменшити швидкість на в’їздах;
• знизити аварійність;
• рівномірніше розподілити транспортні потоки;
• покращити пропускну здатність.
Також це допомогло б мінімізувати шум і викиди та облаштувати озеленення в центрі розв’язки.
Проєкт передбачає не лише саме кільце, а й комплекс робіт, зокрема будівництво дорожнього покриття, острівців безпеки, вело- і пішохідних доріжок, підпірної стінки, систем водовідведення та нове освітлення.
Орієнтовна вартість робіт станом на листопад 2025 року — понад 24 млн грн. З того часу суму не переглядали.
Наразі в бюджеті громади немає коштів ні на розробку проєктно-кошторисної документації, ні на саме будівництво.
У міськраді зазначають, що повернуться до цього питання, якщо бюджет буде перевиконано і з’явиться фінансування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Теремнівських ставках у Луцьку втопився 19-річний хлопець
Сьогодні, 12:22
На облаштування кільцевого руху на луцькому перехресті нема грошей
Сьогодні, 11:53