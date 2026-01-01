На Теремнівських ставках у Луцьку втопився 19-річний хлопець

На Теремнівських ставках у Луцьку втопився 19-річний хлопець
На Теремнівському ставку в Луцьку водолази ДСНС знайшли тіло людини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Пошуки розпочались ще 29 червня о 20:32 після повідомлення на лінію 101 від очевидців.

Водолази-рятувальники відділення підводного розмінування та інших спецробіт (м.Луцьк) мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» здійснювали занурення під воду — троє водолазів почергово обстежували ділянку озера, де очевидці востаннє бачили хлопця.

Обстеження дна акваторії здійснено також на човні за допомогою спецзасобів.

Підняття тіла зафіксовано о 16:00.

На місці події працювали психологи ДСНС області.

Обставини події та причина смерті хлопця, 2006 р.н., зʼясовуються правоохоронцями.
На Теремнівських ставках у Луцьку втопився 19-річний хлопець
На Теремнівських ставках у Луцьку втопився 19-річний хлопець

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Теги: Луцьк, потопельник
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